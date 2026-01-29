Teamledare sökes till Coors driftcenter i Kista
2026-01-29
Är du en prestigelös ledare med sinne för ekonomi och struktur? Vi söker nu en engagerad teamledare till Coors driftcenter i Kista. Här får du chansen att bli en del av ett drivet team hos en av Nordens ledande facility management-leverantörer!
OM TJÄNSTEN
Som teamledare på Coors driftcenter i Kista blir du navet i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att styra, följa upp och fördela arbetet kring inkommande ärenden för Coors kunder i Stockholm. Rollen kräver ett helikopterperspektiv där du säkerställer att hela kedjan - från felanmälan till fakturahantering - flyter effektivt.
För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken på den tekniska biten. Du förväntas vilja lära dig grunderna i fastighetsdrift för att förstå skillnaden mellan exempelvis el, vatten och ventilation, och du hänger gärna med teknikerna ut i den operativa verksamheten för att få en helhetsförståelse.
Vi söker dig som är en vass administratör med en bakgrund inom ekonomi. Du behöver inte vara utbildad ekonom, men du har en god grundförståelse för ekonomi och är bekant med begrepp som debet, kredit och kassaflöde. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt driv då vi letar efter dig som är hungrig, modig och har en stark vilja att växa i rollen.
Vi ser gärna att du har en bakgrund där du tagit ansvar tidigare. Kanske har du lett en mindre grupp i arbetslivet, eller så har du en bakgrund inom idrottsrörelsen där du klivit fram som ledare.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag och dina arbetstider sträcker sig mellan 07-16.00.
Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela det dagliga arbetet i driftcentret för att säkerställa att inkommande ärenden hanteras effektivt och når uppsatta mål
• Ansvara för hela ärende- och fakturaprocessen
• Arbeta operativt i system som Maximo och Excel för att administrera flöden, ta fram rapporter och driva förbättringar i arbetssättet
• Agera knutpunkt och stöd för kollegor, tekniker och underentreprenörer
VI SÖKER DIG SOM
• Har 1-2 års arbetslivserfarenhet av administration och ekonomi
• Har god vana att arbeta i Excel
• Har goda språkkunskaper i svenska. Det är meriterande om du har goda språkkunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från fastighetsbranschen med förståelse för dess terminologi (t.ex. el, vatten, fasad, tak).
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna Maximo.
• Ledarskapserfarenhet från idrottssammanhang eller föreningsliv.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
