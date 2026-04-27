Teamledare Resursenheten barn och familj
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2026-04-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst och göra skillnad för barn och familjer varje dag? Nu söker vi en teamledare till Resursenheten barn och familj inom socialförvaltningen i Eskilstuna kommun.
Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där vi stärker vårt arbetssätt och växer i organisationen. När vi nu blir tre teamledare skapar vi bättre förutsättningar för både medarbetare och de barn och familjer vi möter.
Hos oss arbetar cirka 23 medarbetare tillsammans med enhetschef och teamledare. Gruppen består av familjebehandlare som möter barn i åldern 0-12 år, både genom biståndsbeslut och insatser utan behovsprövning.
Arbetet präglas av nära samarbete, barnets perspektiv och ett starkt fokus på att skapa trygghet och rätt stöd i rätt tid. Här möts du också av arbetsglädje, utvecklingsvilja och en kultur där vi vågar prova nytt tillsammans.
Som teamledare har du en central roll i det dagliga arbetet. Du stöttar, coachar och vägleder familjebehandlarna i både individuella ärenden och i grupp. Du fördelar och prioriterar uppdrag och har regelbundna genomgångar med medarbetarna för att följa upp ärenden och ge stöd i komplexa situationer.
Du bidrar till kvalitet i både utförande och dokumentation och arbetar nära verksamheten i det operativa arbetet. Samtidigt ser du till helheten och bidrar till utveckling av arbetssätt och verksamhet.
Du ingår i en gemensam enhetsledning som består av vår enhet och Resursenheten ungdom och familj. Där planerar vi gemensamt, driver utvecklingsfrågor och stöttar varandra i verksamhetsfrågor. Du samarbetar också nära med dina teamledarkollegor inom resursenheterna. En viktig del i rollen är att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetet sker i en tid av förändring inom socialtjänsten, där den nya socialtjänstlagen ställer krav på flexibla och anpassade arbetssätt. Du behöver därför kunna arbeta smidigt och alltid ta barnets perspektiv.Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare. Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och familjebehandling samt av att leda andra i en arbetsledande roll. Du har god erfarenhet av samverkan med myndigheter och organisationer. Du har god kunskap om den nya socialtjänstlagen och vad den innebär i praktiken. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som har erfarenhet av utvecklingsarbete och trivs i förändring. Du är trygg i ditt ledarskap och kan ta ansvar samtidigt som du samarbetar nära andra. Du har en lösningsfokuserad inställning och kan hantera komplexa situationer med lugn. Du är lyhörd, modig och tydlig i ditt sätt att leda. Du står kvar i fattade beslut även när det blåser och bidrar till en arbetsmiljö där samarbete och utveckling står i centrum.
Med oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med engagerade kollegor. Välkommen med din ansökan!
Före anställning behöver du visa upp aktuellt polisregisterutdrag.
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261157".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef enhet 1
Karolina Gilljam karolina.gilljam@eskilstuna.se
9878734