Teamledare Produktion till Korshags Food i Falkenberg
2026-01-30
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, hantverk och stolthet för råvaran genomsyrar allt vi gör?
Då kan du vara den Teamledare vi söker till Korshags Food i Falkenberg.
Korshags är ett svenskt familjeföretag som sedan 1987 producerar rökta och färska fiskprodukter med stor omsorg om råvara, smak och hållbarhet. Våra produkter finns över hela Sverige och vi är stolta över vårt hantverk, vår kvalitet och vår kultur.
Nu söker vi en engagerad Teamledare som vill vara med och utveckla både människor, arbetssätt och flöden i vår produktion.
Vad erbjuder rollen?
Som Teamledare har du en central roll i den dagliga driften. Du ansvarar för att produktionen flyter effektivt, håller hög kvalitet och bedrivs i en säker och strukturerad arbetsmiljö.
Du leder teamet i det dagliga arbetet, skapar ordning och tydlighet i flödena och driver förbättringar i både arbetssätt och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för den dagliga driften i produktionen · Planera, leda och fördela arbetet i teamet · Säkerställa effektiva flöden, ordning och struktur · Coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet · Arbeta aktivt med förbättringar av rutiner och processer (Lean-tänk) · Bidra till en trygg, säker och välfungerande arbetsmiljö · Arbeta i och utveckla affärssystemet Pyramid · Säkerställa hög kvalitet genom hela produktionskedjan
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från produktionsmiljö och tidigare haft en ledande roll, exempelvis som teamledare eller arbetsledare. Du är van att skapa struktur, planera arbetet och leda människor på ett tydligt och tryggt sätt.
Du har ett naturligt driv, är lösningsorienterad och trivs med ansvar.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet som teamledare, arbetsledare eller liknande · Har truckkort och vana av truckkörning i produktion/lager · Är strukturerad, självgående och noggrann · Är trygg i ditt ledarskap och har god kommunikationsförmåga · Har erfarenhet av Pyramid eller liknande affärssystem · Har arbetat med Lean eller förbättringsarbete · Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete i produktion
Är detta din perfekta match?
Som medarbetare på Korshags får du:
• En familjär arbetsplats med högt i tak · Kollektivavtal och schyssta villkor · Möjlighet att utvecklas inom företaget · En viktig roll i ett växande livsmedelsföretag med stort fokus på kvalitet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-02-15. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Christoffer Källqvist på christoffer@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans för förlängning/övertag.
