Teamledare Produktion & Planering till Nordic Pump
Lundin & Boström Hr AB / Maskiningenjörsjobb / Hedemora Visa alla maskiningenjörsjobb i Hedemora
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Hedemora
, Säter
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, Hofors
eller i hela Sverige
Nordic Pump utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande pumplösningar för byggindustrin. Våra produkter används inom golvavjämning, puts, murbruk, EPS-cement och pumpbar betong av kunder över hela Norden. Företaget har sin verksamhet i Hedemora där utveckling, montering och produktanpassning sker nära kunder och leverantörer. Nordic Pump är en del av WTR Group. Läs mer om verksamheten på www.nordicpump.se
och
Om Nordic Pump
Nordic Pump utvecklar och tillverkar egna pumplösningar för byggindustrin. Våra produkter används av kunder inom bygg-, puts-, mur- och golvbranschen över hela Norden. Vi är en ledande aktör inom vårt segment och befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att stärka vår organisation och effektivisera våra arbetssätt.
Om rollen
Som Teamledare Produktion & Planering får du en central roll i verksamheten med ansvar för att samordna och driva arbetet från order till leverans. Du blir en viktig länk mellan kunder, leverantörer och produktion och får ett stort eget ansvar för att säkerställa att verksamheten fungerar effektivt och strukturerat.
Rollen är bred och varierad. Du arbetar med produktionsplanering, beredning, inköp, orderhantering, kundsupport och leveransplanering samtidigt som du bidrar till att utveckla rutiner, dokumentation och arbetssätt. Du kommer även att vara ett stöd till produktionen och vara delaktig i det dagliga arbetet när verksamheten kräver det.
En viktig del av uppdraget handlar om att skapa struktur, säkerställa att tillverkningsunderlag är korrekta och bidra till att företagets processer blir mer effektiva och mindre personberoende.Publiceringsdatum2026-07-15Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och som trivs i en roll där teknik, planering och kundkontakt möts. Du är en person som tar initiativ, ser vad som behöver göras och har förmågan att driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Du har ett tekniskt intresse och känner dig bekväm med att sätta dig in i produkter, ritningar och olika tillverkningsmetoder. Samtidigt har du en god servicekänsla och uppskattar kontakten med både kunder och leverantörer.
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, prestigelös och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt när det behövs men är också en lagspelare som trivs i en mindre organisation där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktionsplanering, beredning, inköp eller andra samordnande roller inom industrin. Kunskaper i ritningsläsning och affärssystem är meriterande, liksom erfarenhet av kvalitetsarbete, dokumentation eller CE-relaterade frågor.
Du har god datorvana, behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Vi erbjuder
Hos Nordic Pump får du möjlighet att arbeta i ett företag med stark framtidstro, marknadsledande produkter och korta beslutsvägar. Här får du en nyckelroll där du kan påverka verksamhetens utveckling och bidra till att bygga effektiva processer för framtiden.
Vi erbjuder en varierad tjänst med stort eget ansvar, engagerade kollegor och möjligheten att vara med på en spännande tillväxtresa.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Nordic Pump med Lundin & Boström. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-08-10. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Peter Boström på 073-826 71 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069473-2101009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
776 34 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
10003199