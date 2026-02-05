Teamledare pack, frys och expedition till Blentagruppen i Falkenberg
2026-02-05
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu en Teamledare till vår kund Blentagruppens anläggning i Falkenberg. I uppstarten är det anställning hos Job&Talent för uthyrning till kundföretaget, med goda möjligheter till förlängning.
Läs mer om Blentagruppen här
ARBETSBESKRIVNING
Leda och fördela det operativa arbetet inom pack, frys och expedition
Planera arbetet och säkra effektivitet samt lönsamhet
Säkerställa processer och rutiner enligt företagets policys gällande kvalité, miljö
samt arbetsmiljö
Sköta administration kring målsättning, uppföljning, olycksfall mm
Arbetet är förlagt på 2-skift, i rollen som Teamledare arbetar du operativt samt leder ett av skiften bestående av ett tjugotal medarbetare.
DINA KVALIFIKATIONER
Tidigare erfarenhet av processindustri, gärna i livsmedelsmiljö
Intresse av administrativt arbete gällande målsättning, kvalitetsarbete,
kompetensutveckling, förbättringsarbeten mm
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal såväl som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av operativt arbete i drift, varvat med planering
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du är en naturlig ledare som trivs i det operativa arbetet. Du har lätt för att jobba i olika administrativa system. Vi tror att du är trygg i dig själv och motiveras av att entusiasmera dina medarbetare mot fina resultat. Du värdesätter kvalité och är noggrann i ditt arbetssätt.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7021422-1827360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Jobandtalent Sweden AB
