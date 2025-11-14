Teamledare och lokalvårdare till specialavdelning - Städbolaget Sydost AB
2025-11-14
TEAMLEDARE TILL SPECIALAVDELNING
Är du en självgående person som vill leda, planera och samtidigt vara ute och leverera högkvalitativt städ till våra kunder? Städbolaget växer och vi vill ta företaget till nästa nivå, därför söker vi nu en teamledare till vår specialavdelning. Låter det intressant? Då kan detta vara rollen för dig!
OM STÄDBOLAGET
Städbolaget är en framåtsträvande städfirma i Småland med över 30 års erfarenhet och stolthet i hantverket. Vi städar hos både privatpersoner och företag, bland annat i Växjö, Alvesta Kalmar, Hultsfred, Mönsterås och Vimmerby. Vi erbjuder både traditionell städning och specialkunskaper som golvvård, storstädning, flyttstäd och fönsterputs. Vi arbetar med moderna, miljövänliga metoder och maskiner och strävar alltid efter hög kvalitet och hållbarhet. Städbolaget är Smålands självklara val för professionell lokalvård.
OM TJÄNSTEN
Som teamledare på specialavdelningen får du en varierad arbetsdag där du kombinerar praktiskt städarbete hos kund och administrativt arbete på kontoret. Vanligtvis handlar det i snitt om någon timmes administration per dag och resten av tiden är du ute hos våra kunder.
Du har ett team på två personer som du har personalansvar för och ditt uppdrag är att leda, planera och se till att arbetet hos kunden blir gjorda med kvalitet. Du rapporterar till driftansvarig i Växjö.
ARBETSUPPGIFTER
• Leda och stötta teamet och kvalitetssäkra resultatet av städningen efter utfört arbete
• Bedöma vilka insatser som behövs i olika uppdrag, skapa offerter, fakturera och administrera i våra digitala systemet
• Planera, schemalägga och fördela uppdrag
• Utföra praktiskt städarbete och golvvård med hjälp av olika maskiner
• Delta i periodiska uppdrag såsom flyttstäd, storstäd, byggstäd och fönsterputs
• Skapa nöjda kunder genom kvalitet och engagemang
ERFARENHETER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom lokalvård/städ
• Är teknisk och bekväm med digitalt arbete vid dator
• Har B-körkort
• Obehindrat hanterar det svenska språket i både tal och skrift
Har du tidigare ansvarat för ett team eller om du har utbildning inom golvvård, trä- eller stengolv är det meriterande, dock inte ett krav.
OM DIG
Vi söker dig som är självgående och van vid att ta ansvar. Du känner dig bekväm att leda och fatta beslut när det behovs - samtidigt som du är en lagspelare som stöttar och hjälper ditt team. Dessutom brinner du för städning och har ett öga för detaljer. Du trivs även med kontakten och service gentemot kunden.
VI ERBJUDER
Hos oss får du ett självständigt och varierat jobb på ett framåtlutat städföretag som du har möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med. Vi erbjuder regelbundet vidareutbildning till våra anställda, exempelvis inom golvvård eller fönsterputsning. Kanske är det en förklaring till att många väljer att jobba kvar hos oss i många år.
Anställning sker tills vidare, eventuellt med inledande provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid med arbetstider under dagtid (viss kvällstid kan förekomma). Placeringsort är Växjö. Vi har kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan redan idag!
HAR DU FRÅGOR?
Kontakta då vår externa HR-konsult som kommer vara involverad under processen.
Johanna Karlsson, HR-konsult johanna@humansolutions.se
0470-78 78 18
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions
