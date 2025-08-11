Teamledare Mötesbokning - B2B-försäljning i tillväxtbolag
Neway i Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-08-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Neway i Sverige AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Helsingborg
, Ronneby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Vi är ett etablerat bolag inom kommunikationslösningar för företag, med fokus på att hjälpa små och medelstora verksamheter att effektivisera sin vardag genom moderna tekniklösningar. Vårt erbjudande omfattar bland annat telefoni, IT, digitala mötesplattformar och relaterade tjänster - alltid med kundens affärsnytta som utgångspunkt.
Med stark lokal närvaro, tydligt affärsfokus och en entreprenöriell kultur har vi byggt upp en stabil kundbas och ett engagerat team. Vår verksamhet präglas av ansvarstagande, hög servicenivå och viljan att ständigt förbättra. Vi är inne i en tillväxtfas och söker nu en erfaren teamledare som vill vara med och utveckla vår mötesbokningsverksamhet till nästa nivå.
Om rollen
Som teamledare har du det övergripande ansvaret för att leda, coacha och utveckla vårt mötesbokningsteam. Teamet arbetar med uppsökande kontakt mot små och medelstora företag, med syftet att boka kvalificerade affärsmöten åt våra seniora säljare. Dessa möten sker fysiskt eller digitalt beroende på kundens önskemål och geografi.
Du rapporterar till försäljningschef och ingår i vår lokala säljledning. Arbetet bedrivs strukturerat i HubSpot, där vi har etablerade processer för prospektering, aktivitetsspårning och resultatuppföljning. I dagsläget består teamet av fyra personer, med en tydlig plan att växa till över tio inom ett år.
Ansvarsområden
Daglig coachning av mötesbokare med fokus på kompetensutveckling och resultat
Genomföra regelbundna 1:1-samtal samt uppföljningar av mål och KPI:er
Kvalitetssäkring genom medlyssning och återkoppling
Tätt samarbete med säljare och säljchef kring möteskvalitet och utfall
Ständigt utveckla rutiner, arbetssätt och systemstöd (CRM: HubSpot)
Ansvara för utvecklingsplaner samt förbereda teammedlemmar inför nästa steg i karriären - mot B2B-försäljning
Löneunderlag, rapportering samt deltagande i ledningsmöten inom försäljningsorganisationen Profil
Vi söker dig som har:
Tidigare ledarskapserfarenhet inom sälj eller närliggande verksamhet - det här är inte din första chefsroll
Erfarenhet av mötesbokning eller telefonbaserad B2B-försäljning
Förmåga att arbeta strukturerat och datadrivet med tydligt fokus på prestation och utveckling
Stark kommunikativ förmåga och ett naturligt sätt att skapa förtroende i teamet
God systemvana - erfarenhet av HubSpot eller annat CRM är meriterande
Ett affärsmässigt helhetstänk och förståelse för hur ett starkt första intryck bygger långsiktiga kundrelationer
Erfarenhet från telekom, IT eller närliggande branscher är meriterande men inget krav. Vi lägger större vikt vid ditt ledarskap och förståelse för försäljningsprocessens första steg än din branschbakgrund.
Vi erbjuder
En viktig och långsiktig roll i ett företag med tydliga tillväxtmål
Stort utrymme att påverka teamets struktur, kultur och resultat
Fast lön med prestationsbaserad bonusmodell
Delaktighet i säljledningen med möjlighet till vidare karriärutveckling
En affärsdriven, professionell och modern arbetsmiljö Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Filip Morfiadakis, 0707579110 alt. filip@neway.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neway i Sverige AB
(org.nr 559212-7913), https://neway.se Arbetsplats
Neway Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se +46 707579110 Jobbnummer
9451713