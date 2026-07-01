Teamledare Lokalvård till vår kund Nyköpings kommun
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Nyköping Visa alla städarjobb i Nyköping
2026-07-01
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ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Är du en omsorgsfull, engagerad och positiv person som trivs med att arbeta tillsammans med andra? Hos ISS får du möjlighet att göra verklig skillnad varje dag genom att bidra till en ren, trygg och välkomnande miljö inom olika verksamheter i Nyköpings kommun. Vill du vara en del av ett härligt team som levererar service i världsklass? Då kan rollen som teamledare vara rätt för dig!
Nu söker vi flera teamledare till Nyköping!
Om rollen ISS Facility Services AB tar över lokalvården i Nyköpings kommuns olika verksamheter den 26 oktober. Som Teamledare arbetar du nära kunden och medarbetare. Du hanterar kundens synpunkter och önskemål samt arbetar aktivt med kvalitetsuppföljning och kvalitetskontroller. Du har daglig kontakt med medarbetare då du har en viktig roll när det gäller att introducera nya medarbetare i yrket samt att löpande säkerställa att rätt städmetoder används.
Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat rapportering av frånvaro, planering av vikarier och materialhantering. Du kan även komma att utföra praktiskt servicearbete, t ex vikariatsstädning.
Vi erbjuderDu kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi? Vi söker dig som har god ledar- och samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du gillar att vara "spindeln i nätet" och skapa goda förutsättningar för ditt team att lyckas med ert uppdrag. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass.
Vi ser att du har branscherfarenhet eller erfarenhet från liknande serviceyrken. Du bör ha gymnasieutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Det är även viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift samt att du är en van datoranvändare. Du kommer även att behöva uppvisa utdrag från polisens belastningsregister (lagkrav för att kunna arbeta i skolor).
B-körkort är ett krav. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning.Din ansökanVi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev, dock senast 10 augusti 2026, vi tar inte emot ansökningar via mail. Vi kommer att börja kontakta sökande till tjänsterna löpande och fram till mitten av augusti så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. Om du har frågor om tjänsterna, kontakta Maria Sten på mail maria.sten@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Norrortsleden (visa karta
)
611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Katarina Wikström-Ottosson katarina.wikstrom@se.issworld.com Jobbnummer
9988185