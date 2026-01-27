Teamledare lokalvård till Serviceteam Baravägen i Lund
2026-01-27
Regionservice arbetar med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne. Vi arbetar i en komplex miljö där vikten av rätt flöden och fungerande logistik påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag - att ge patienterna en god och säker vård. Här är Regionservice en viktig resurs. Som medarbetare inom Regionservice har du cirka 1 600 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka tre miljarder kronor årligen.
Verksamheten har som mål och fokus att frigöra tid för vården. Vår uppgift är att bistå vården med de arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning. Det innefattar bland annat lokalvård, servering av mat, beställningar av förnödenheter, service av rullande material, logistik samt transport och leveranser. Vi driver bland annat arbetet med att förstärka vårdavdelningarna i Region Skåne med servicevärdar.

Arbetsuppgifter
Motiveras du av att arbeta med service? Tycker du dessutom att det är givande att stötta och coacha medarbetare? Då kan du vara den teamledare lokalvård vi söker till vår verksamhet avseende serviceavtalet på Psykiatrisjukhuset i Lund!
Teamet består av cirka tolv medarbetare, däribland lokalvårdare, vaktmästare och receptionister. I rollen som teamledare arbetar du med den dagliga arbetsledningen av arbetsgruppen och samordning av verksamheten. Det innebär bland annat att du planerar bemanningen samt gör omprioriteringar och bokar vikarier vid behov. Du stöttar enhetschefen i den dagliga driften och bidrar på så sätt till att enhetens överenskomna mål uppnås. Större delen av dagen arbetar du operativt ute i verksamheten med att coacha, motivera och utveckla medarbetarna. Det ingår även lokalvårdsuppgifter i uppdraget.
Verksamheten bedrivs alla veckodagar och din arbetstid är normalt sett förlagd till dagtid, måndag till fredag.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har gymnasieutbildning och utbildning inom lokalvård (exempelvis SRY, DS eller INSTA 800). Det är meriterande om du har yrkesbevis/certifikat i SRY eller likvärdigt, samt INSTA 800 nivå 3. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vidare har du erfarenhet av arbete inom lokalvård i vårdmiljö, arbetar obehindrat i Microsoft Office-paketet och har tidigare arbetat i en liknande roll som teamledare lokalvård.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, tydlig och bra på att hantera många parallella arbetsuppgifter. Eftersom du förväntas arbeta både självständigt och tillsammans med andra behöver du vara ansvarstagande, prestigelös och ha en god samarbetsförmåga. Du har också en god problemlösningsförmåga och ser lösningar snarare än hinder även under perioder med högt arbetstempo. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet samt att du efterlever och är en god ambassadör för våra värderingar - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
