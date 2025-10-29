Teamledare logistik till Måltider och livsmedel i Kristianstad
2025-10-29
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en teamledare logistik till det nya produktionsköket i Kristianstad!
Under våren 2025 blev nya produktionsköket i Kristianstad klart för uppstart och sedan mars har verksamheten varit i gång med leveranser av cirka 22 000 portioner i veckan. Köket levererar patientmåltider till Kristianstad, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad, Hässleholm och Orup. I det nya produktionsköket arbetar cirka 40 medarbetare inom kök och logistik.
Region Skåne gör en spännande satsning med ett nytt måltidskoncept i syfte att utveckla måltidsupplevelsen för våra patienter. Det nya måltidskonceptet går i linje med personcentrerad vård med ökad valfrihet för patienten och våra miljömål kring minskat matsvinn och klimatsmarta val. Maten är en viktig del av den medicinska behandlingen och bidrar till patientens tillfriskande. Patienten ska få en ökad valmöjlighet av tilltalande, goda och välkomponerade maträtter som ska finnas tillgängliga när patienten önskar för att öka möjligheten att patienten får i sig mer näring och få en positiv måltidsupplevelse. Resan är påbörjad och nu fortsätter vi att utveckla Region Skånes nya måltidskoncept.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Har du ett genuint intresse för måltider och service, men även för logistik och teknik? Då kan tjänsten som teamledare logistik inom Måltider och livsmedel vara rätt för dig! Denna tjänst är en unik möjlighet att vara med och bygga upp köksverksamheten kring Region Skånes stora nya produktionskök!
I produktionen tillagas det dagligen cirka 3200 portioner mat av cirka 12 olika rätter som sedan packas och skickas i väg till de olika sjukhusen. Som teamledare leder du det dagliga arbetet i packning och inleverans där ni har stöd av en packmaskin. Du har ansvar för flödena där ni tar hand om råvarorna från att de kommer med leverans till de hanteras i köket för att sedan kylas och packas ner och skickas vidare till sjukhusen. Som teamledare arbetar du huvudsakligen med den dagliga driften och säkerställer att vi på bästa sätt kan leverera. Det ingår även administrativa arbetsuppgifter gällande exempelvis schemaläggning och att ringa in vikarier vid behov. I din roll är det viktigt att du ser helheten och har förmåga att driva samt förbättra arbetssätt, rutiner och arbetsflöden i vårt nystartade kök.
Du leder arbetet för cirka tio personer och har nära samverkan med de andra tre teamledarna och enhetschef. För att lyckas i denna roll krävs ett närvarande och coachande ledarskap samt en förmåga att se såväl individens som gruppens behov och prestationer. En viktig uppgift är att coacha medarbetarna att bli aktiva i arbetet med förbättringar i vardagen.
Tjänsten är placerad i Kristianstad och du arbetar måndag-fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har vilja och förmåga att leda andra i en verksamhet som fortsatt är i uppbyggnad. Gott ledarskap är avgörande, och att du är bra på att vara tydlig och skapa förutsättningar för dina kollegor att utvecklas. I ditt arbete är du strukturerad och noggrann med förmåga att tillvarata medarbetarnas individuella potential och drivkraft. Därtill har du förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv och verksamhetens bästa planera och organisera samt följa upp beslut och resultat. Du är även utvecklingsorienterad och arbetar för att förbättra rutiner och arbetssätt. Här är det av vikt att du är en teamspelare som bidrar till ett gott samarbete teamledare emellan. Med stort engagemang bidrar du till att driva verksamheten framåt genom att långsiktigt bygga en positiv arbetsplatskultur, gemenskap och stolthet inför uppdraget.
Vi söker dig som har arbetat inom logistik, pack eller kundservice sedan tidigare och som har livsmedelsutbildning och kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Likaså har du erfarenhet av att arbeta i en ledande roll i en operativ verksamhet. Det är ett krav att du har avslutad gymnasieutbildning och vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse. Eftersom arbetet kräver skriftlig likväl som muntlig kommunikation, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket. Du är även en van användare av Microsoft Office-paketet. Det är meriterande med ledarskapsutbildning samt kunskap inom kostdataprogrammet Matilda eller motsvarande system. Det är såklart också en fördel om du sedan tidigare varit med och startat upp ett produktionskök eller storkök.
För oss är det viktigt att du delar och lever våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Du kan i handling omsätta vår värdegrund och därmed agera förebild för dina medarbetare. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
Enligt avtal.
