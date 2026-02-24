Teamledare Lager till växande företag i Åstorp
AB Rååpress & Co / Lagerjobb / Åstorp Visa alla lagerjobb i Åstorp
Vill du arbeta i en operativ roll där struktur, ansvar och kvalitet står i fokus? Trivs du med fysiskt arbete och vill vara med och utveckla ett effektivt lager? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om rollen
Som teamledare hos oss har du en nyckelroll i vår operativa verksamhet och är ansvarig för vår lagerverksamhet. Arbetet är operativt och innefattar hela flödet - från godsmottagning till leverans. Med ordning, effektivitet och kvalitet hanterar du våra kundorder korrekt och i tid. Rollen är fysiskt krävande och passar dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och skapa struktur även när tempot är högt.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
• Truckkörning, plock, pack, ompackning och kvalitetskontroller
• Bokning av frakter samt hantering av returer
• Säkerställa effektiva, säkra och strukturerade arbetssätt i lagerverksamheten
• Avropa material till verksamheten
• Koordinering och ansvar för lagerpersonal samt arbetsmiljö, under högsäsong
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har hög arbetsmoral, arbetar självständigt och bidrar till ett positivt samarbete i teamet. Du gillar struktur, tar gärna initiativ och motiveras av att förbättra och effektivisera arbetssätt.
Våra varumärken är säsongsbetonade, vilket innebär perioder med hög arbetsbelastning och perioder med lägre tempo. Under lugnare perioder arbetar vi med förberedelser, förbättringar och effektiviseringar - något du trivs med.
Vi tror att du
• Har gymnasieutbildning och behärskar svenska i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Trivs med struktur, rutiner och kvalitetsfokus
• Har erfarenhet av att leda eller samordna andra (meriterande men inget krav)Kvalifikationer
• Giltigt truckkort
• B-körkort
• God datorvana
• Godkänt belastningsregister
Vi erbjuder
Hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll där du har möjlighet att påverka och förbättra. Du blir en del av ett engagerat team i ett växande företag med familjär kultur. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och en arbetsvardag där kvalitet, kundfokus och trivsel står i centrum.
Tjänsten
• Placering: Åstorp
• Tjänstgöringsgrad: Heltid, dagtid
• Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi sätter stort värde vid personliga egenskaper och ett intresse för rollen, så tveka inte att söka tjänsten! Om företaget
Vi på AB Rååpress & Co utvecklar och säljer produkter för självhushållning, med fokus på äppelmust, cider och andra drycker. Vi driver flera varumärken och säljer via e-handel till kunder i hela Norden. Kvalitet, service och engagemang är viktigt för oss - och nu bygger vi upp ett nytt lager i Åstorp. Vill du vara med från start? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
