Teamledare inom Trafikledning och Reception till AstaZero
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där teknik, service och ansvar möts? Trivs du i en roll där struktur, kommunikation och problemlösning är centralt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
AstaZero är världens första fullskaliga testanläggning för framtidens aktiva trafiksäkerhet och ingår i RISE-koncernen som ett helägt dotterbolag. Här testas avancerade säkerhetssystem i unika trafikmiljöer - en internationell arena för fordonstillverkare, leverantörer, forskare och lagstiftare.
Vi söker nu en person som kommer att arbeta både i trafikledningen och i receptionen på AstaZero, samtidigt som du tar rollen som teamledare. Du ansvarar för att verksamheten fungerar smidigt genom bemanning, introduktion av ny personal och utveckling av rutiner tillsammans med en arbetsgrupp på fem deltidspersoner.
Som Trafikledare kommer du att:
Registrera och hantera radio- och GPS-utrustning
Övervaka fordon inom anläggningen och säkerställa att regler och rutiner följs
Styra bommar och flöden inom hela anläggningen
Säkerställa att varje kund befinner sig på rätt bana enligt bokning
Vara första kontaktperson vid frågor och incidenter på banområdet
Avlösa receptionen vid behov, särskilt under eftermiddagar, kvällar och lågintensiva perioder
Ha överblick över realtidsläget och fatta korrekta beslut utifrån prioriteringar
Utföra enklare sido- och kontorsuppgifter samt enklare fastighetsuppgifter under lugnare tider
Som Receptionist kommer du att:
Ta emot kunder och säkerställa att alla nödvändiga dokument är ifyllda
Ansvara för incheckning och utlämning av utrustning
Iordningställa konferensrum och andra lokaler inför kundbesök och bokningar
Avlösa trafikledaren vid behov
Detta är ett konsultuppdrag på heltid vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos AstaZero i Sandhult. Arbetspassen kan schemaläggas mellan 06.30-22.00 och vid behov kan även natt- och helgarbete förekomma. Tjänsten förväntas starta i september och är ett långsiktigt uppdrag. Du förväntas arbeta på plats vid AstaZero i Sandhult.
Som en del av rekryteringsprocessen behöver du kunna delta i en intervju hos kund under slutet av april eller början av maj.
Utdrag ur belastningsregister ska tas med till intervjun hos kund. Detta ska vara ett officiellt utdrag från Polisen. Vi rekommenderar att du ansöker om detta så snart som möjligt eftersom handläggning kan ta tid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundmottagning eller servicejobb
Har god datorvana
Har B-körkort då vissa moment kräver rondering inom anläggningen
Talar och skriver flytande på svenska
Meriterande är om du:
Behärskar andra språk, särskilt spanska eller tyska
Har erfarenhet av trafikledning eller logistik
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen behöver du ha ett mycket gott ordningssinne och ett strukturerat arbetssätt. Du är stresstålig, kan snabbt växla fokus och har lätt för att prioritera när flera ärenden sker samtidigt. I perioder kan tempot vara högt och då är det avgörande att du kan bedöma situationen utifrån realtidsläget och fatta korrekta beslut. Du är trygg i att trafikledningen alltid går först och du tar ansvar för att kunder och fordon på banområdet hanteras säkert, professionellt och med full uppmärksamhet.
Passar ovan in på dig? Sök redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
