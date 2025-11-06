Teamledare IFO, vuxenenheten (socialsekreterare & biståndshandläggare)
2025-11-06
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten. Individ- och familjeomsorgen i Lekebergs kommun består av totalt 23 anställda på barn, vuxen, bistånd och öppenvården.
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst, i en liten kommun där vägen till beslut och samarbete är kort? IFO i Lekebergs kommun är inne i en spännande utvecklingsresa, från tidigare stora utmaningar till en socialtjänst med stark framtidstro, kvalitet, arbetsglädje och hållbara arbetssätt.
Vi söker nu en teamledare till vuxenenheten som består av två arbetsgrupper:
Socialsekreterare (4 handläggare) som arbetar med försörjningsstöd, skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer.
Biståndshandläggare (4 handläggare) som utreder och beslutar om insatser enligt SoL och LSS inom äldreomsorg och funktionsstöd.
Som teamledare har du en central funktion i det operativa arbetet och fungerar som en nyckelperson i det dagliga stödet till handläggarna. Du är länken mellan IFO-chef och arbetsgrupperna, där du med helhetsperspektiv samordnar, strukturerar och kvalitetssäkrar verksamheten.
Även om du inte har ett formellt personalansvar, är din roll avgörande för att skapa arbetsro, främja samarbete och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med lagstiftning, rättspraxis och verksamhetens mål.
I uppdraget ingår bland annat att:
• samordna och stödja det dagliga operativa arbetet
• ta fram underlag för ärendegranskning samt leda dialoger kring kvalitet och rättssäkerhet
• bidra i tolkning av lagstiftning och rättspraxis
• sprida aktuell kunskap och arbeta aktivt med omvärldsbevakning
• bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och struktur
• representera enheten i olika samverkansform och bygga goda relationer med andra verksamheter, huvudmän och intresseorganisationer
Teamledarna är direkt underställda IFO-chefen och ingår i ledningsgruppen för individ- och familjeomsorgen, tillsammans är ni totalt tre teamledare på IFO.
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag 2000 kr/år
• Möjlighet till förmånsbil och förmånscykel
• Tillgång till stöd från enhetschef
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till hemarbete
• Möjlighet till semesterväxling
• Konkurrenskraftig lön
Kvalifikationer
Ditt ledarskap präglas av stabilitet, helhetssyn och ett professionellt bemötande, vilket skapar trygghet för både kollegor och brukare.Vi söker dig som:
• är socionom och har minst fem års erfarenhet av myndighetsutövning
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• är trygg i din yrkesroll och har god analytisk förmåga
• har ett strukturerat arbetssätt och tydlig kommunikation
• har lätt för att skapa förtroende och är van att coacha och stödja andra
• har ett starkt kvalitets- och rättssäkerhetsfokus
• Socionomexamen
• Flera års erfarenhet av myndighetsutövning
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet som handläggare inom samtliga områden som du har arbetsledaransvar för
• Erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till arbetsprocesser och metodstöd
• Förmåga att samordna, handleda och utveckla arbetet framåt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ersättning
