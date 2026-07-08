Teamledare/ Förste socialsekreterare, Mottagning och förebyggande stöd
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-07-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma hur vi bäst kan organisera oss för att möta behovet utifrån den nya socialtjänstlagen. Är du en positiv, förändringssugen visionär? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för stadens invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende.
Hela socialförvaltningen genomför just nu en omfattande satsning på Signs of Safety och skapa ett gemensamt förhållningssätt i hela organisationen med tydligt fokus på transparens, hög delaktighet och att skapa hållbara lösningar tillsammans med individen och dess nätverk.
Enheten Mottagning och förebyggande stöd kommer ledas av två enhetschefer som leder vars två områden, du kommer att operativt leda ett team med fokus på vuxna och förvaltningens krimteam. Du kommer ha stöd av en teamledarkollega i enheten som primärt ska arbetsleda socialjouren samt två andra teamledare inom enheten som arbetar med fokus på barn och våld i nära relation.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbetsleda ett team med ca nio medarbetare. Som teamledare ingår du i ett nätverk med myndighetens övriga 17 teamledare, en grupp som tillsammans har en mycket bred kompetens och där man är hjälpsam och mån om varandra.
Vi arbetar med våra invånares bästa i fokus, med oss själva som verktyg. För oss är samverkan, såväl internt som externt, viktigt för att ge våra invånare bästa möjliga bemötande och förståelse för socialförvaltningens uppdrag.
Din roll som teamledare är att leda, fördela och samordna teamets arbete, samt ansvara för effektivitet, produktivitet och kvalitet. I arbetet ingår att säkerställa att lagar, riktlinjer och etiska principer följs för att tillhandahålla stöd och service till stadens invånare. Teamledaren agerar som en operativ och närvarande ledare för medarbetarna, vilket innebär att stötta och coacha teamet i det dagliga arbetet, agera som en expertresurs och har kunskapen om bredden i teamets målgrupp. Vi söker nu dig med minst fyra års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete på en mottagningsenhet.
Vad vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du en verksamhetsnära ledare och engagerade kollegor som kan stötta och introducera dig i arbetet och i organisationen, samt tillgång till jurister och andra stödfunktioner. Förmåner som du kan ta del av är bl. a flexibel arbetstid, 3000 kr per år i friskvårdsbidrag, semesterväxling och förkortad arbetstid på sommaren. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten.Kvalifikationer
För arbetet krävs:
Socionomexamen
Minst fyra års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete på en mottagningsenhet
Erfarenhet av att tolka och praktisera adekvat lagstiftning
Erfarenhet av att praktisera evidensbaserade metoder
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som ledare
Kurser inom ledarskap, exempelvis utvecklande ledarskap, coachande ledarskap eller liknande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Verksamhetsområde Myndighet gör några justeringar i sin befintliga organisation som innebär att vissa delar behöver formellt beslutas i samverkan med facken innan beslut kan verkställas. Av den anledningen är rekrytering av denna tjänst avhängig att vi kan gå vidare enligt förslag till beslut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
AkademikerförbundetSSR (facklig organisation)
Daniel Ryderdal daniel.ryderdal@helsingborg.se Jobbnummer
9997502