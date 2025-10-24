Teamledare för våra konsulter på kvällstid hos Martin & Servera - Halmstad
Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2025-10-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du att vara spindeln i nätet för Job&Talents räkning hos Martin&servera i Halmstad. Som teamledare kommer du vara med och bygga upp en strukturerad, seriös och serviceinriktad personalpool som är rekryterad för att hjälpa kunden att säkra sina leveranser.
Orderplock. Som Teamleadare är du med i de dagliga arbetsuppgifterna på lagret i form av orderplock. Du kommer spendera större delen av tiden ute i själva verksamheten och vara nära dina kollegor, där du utför uppgifterna kring orderplocket i kombination med din ansvarsroll som teamleadare.
Schemaläggning. Tjänsten innebär schemaläggning av personal utifrån Martin & Serveras önskan. Detta innebär att du behöver ha en tät dialog med våra anställda för att tillgodose Martin & Serveras behov.
Coachning och uppföljning. Du kommer att coacha och följa upp våra anställda i såväl produktivitet av orderplock och närvaro.
Kunddialoger. I rollen kommer du ha dagliga dialoger med Martin&Serveras produktionsledare för att veta vad kunden vill ha och genom det leverera bästa resultat.
Arbetet förekommer i olika avdelningar på lagret med olika temperaturer, alltifrån rumstemperatur, kyla med ca +4 grader och frys med -28 grader. Orderplocket är fysiskt krävande och innebär många tunga lyft, därav är det av stor vikt att du trivs med att arbeta med kroppen.
ArbetstiderArbetet är förlagt till vardagar och arbetstiderna är dagtid, 15.00-23/23.30.
Tjänsten avser heltid och start sker enligt överenskommelse.
Tjänsten börjar med en utbildning i plocket under två veckor på heltid där det även ingår en truckutbildning. Utöver det kommer du som teamledare även att gå en internutbildning hos oss på bolaget.
Personliga egenskaper/kvalifikationerSom teamledare tänker vi oss dig som har erfarenhet av coachande roller. Du kanske har varit lagkapten inom en idrott eller arbetat med liknande ansvar sedan tidigare. Vi söker framförallt dig som har förmågan att motivera dina kollegor till att klara sina mål och trivas med sitt arbete. I rollen som orderplockare måste du vara driven och ha förmågan att hela tiden hålla tempo och fokus uppe. Du bör även vara i god fysisk form då det förekommer en del tunga lyft samt att arbetet sker i ett raskt tempo.
Som teamledare hos oss blir du en viktig del där ditt huvudfokus blir den dagliga driften samt att du ansvarar för att vi är rätt bemannade vecka för vecka och dag för dag. Med detta kommer också ett stort ansvar som representant för vårt bolag ute hos vår kund. Vi ser därför att du är serviceinriktad, ansvarstagande och har en stark drivkraft att jobba mot gemensamma mål.
Erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik eller tidigare arbete som orderplockare på lager är meriterande men inget krav. Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att kandidaten inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Om Storesupport by Job&TalentStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Är du intresserad?Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Hela rekryteringsprocessen hanteras av oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Markus markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9572361