Teamledare För Telemarketing - Viasales!
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett team av drivna säljare? Då har du hittat rätt. Just nu söker VIASALES en erfaren och passionerad teamledare för vårt telemarketing-team i Stockholm.
Vem vi söker Vi letar efter dig som har minst 2 års erfarenhet av försäljning, där du även har ledarerfarenheter. Du är en utmärkt kommunikatör och trivs i en miljö med högt tempo. Du är självgående, beslutsam och drivs av att leda ditt team till att uppnå gemensamma mål.
Arbetsbeskrivning Som teamledare på VIASALES kommer du att leda ett team av säljare och arbeta tillsammans för att öka försäljningen för några av Sveriges största varumärken, såsom Telia. Du ansvarar för att coacha och utveckla dina säljare, säkerställa att säljteamet når uppsatta mål och att vårda kundrelationer.
Tjänsten innebär eget ansvar men våra processer och rutiner är tydliga. Du arbetar i tätt samarbete med övriga teamledare för att gemensamt, såväl som individuellt, uppnå uppsatta mål. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning en viktig del av din arbetsdag.
Ansök redan idag och ta chansen att leda och inspirera ett säljteam till att uppnå sina drömmar och mål!
Vi söker dig som * är en erfaren ledare med minst 2 års erfarenhet av försäljning. * är kommunikativ och har lätt för att bygga relationer. * har en förmåga att motivera och coacha dina säljare till att nå uppsatta mål. * har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi erbjuder * en heltidstjänst. * garantilön och generös bonus. * härliga kollegor & gemenskap. * kontor i Stockholms modernaste skyskrapa, med omedelbar närhet till Södermalm och Skanstull.
Dina förmåner * vidareutbildningar och workshops. * belöningar och events. Vi firar allt - med galor, utmärkelser, resor och generösa vinster.
Om företaget VIASALES erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. VIASALES grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales & door sales.
Redo för ett spännande äventyr? Ansök redan idag! Skicka ditt CV och en kort motivering till varför du är rätt person för rollen som Projektledare på vår fältavdelning.
För frågor, kontakta:
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Ersättning
