Teamledare för Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Geologjobb / Vänersborg Visa alla geologjobb i Vänersborg
2025-12-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Lidköping
, Skara
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Länsstyrelsen söker en Teamledare inom arbetet med Nationella planen för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor (NAP).
Som teamledare håller du ihop arbetet internt. Du kommer ingå i ett team där vi jobbar tvärsektoriellt och samarbetar med många olika sakområden. Det kan innebära samarbete kring en mängd olika verksamhetsfrågor, framför allt inom fisk, natur, kultur och vattenförvaltning. Arbetet innebär även frekventa kontakter med verksamhetsutövare, företag, intresseorganisationer samt andra myndigheter. Vi ser därför positivt på om du tycker det är roligt och har en fallenhet för konstruktiv kommunikation. Att arbeta som teamledare kräver fältarbete över året.
Rollen kräver ett stort engagemang, att leda arbetet framåt med fokus på samarbete internt, externt och över länsgränserna. Resultatet av arbetet kommer du att rapportera och redovisa både internt och externt.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Du kommer att tillhöra funktionen Vattenåtgärder på Natur- och vattenavdelningen. På funktionen arbetar vi med restaurering i våra vattendrag, EU-projekt med både limniska och marina åtgärder, nationella planen för omprövning av vattenkraften, fiskutredningar och beviljar bidrag för LOVA/LONA. Vi är även många som söker och driver egna projekt inom vattenåtgärder. Funktionen arbetar tvärsektoriellt med andra funktioner, enheter och avdelningar inom Länsstyrelsen.
Placeringsort: Vänersborg, Mariestad eller Göteborg.
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
- Du har relevant högskoleutbildning som exempelvis hydrolog, geovetare, natur- & miljövetare, fiskbiolog, miljöjurist, ingenjör eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av samordning och/eller projektledarerfarenhet.
Vi ser gärna att du har:
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av samråd, miljöprövning och/eller miljötillsyn
- Kunskap om hydrologiska processer och hur vattnet förhåller sig i landskapet.
- Erfarenhet inom fiskbiologi, restaurering eller vattenvård.
- Erfarenhet av att genomföra utåtriktade aktiviteter och dialoger för externa aktörer
- Kunskap om de svenska miljökvalitetsmålen utifrån en regional kontext samt kunskap om vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
- Tidigare erfarenhet av ärendehandläggning inom kommun eller statlig myndighetDina personliga egenskaper
- Du har god förmåga till helhetssyn, vilket bland annat visar sig i att du tänker både lokalt och ur ett avrinningsområdesperspektiv.
- Då arbetsuppgifterna präglas av att leda internt samarbete och extern samverkan behöver du ha mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt, bygga och underhålla förtroendefulla relationer samt att leda grupper.
- Din förmåga att analysera information är god och du utför ditt arbete med stort ansvarstagande, struktur och noggrannhet. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men kan också förändra din inriktning när målen ändrar sig.
- Du är har en positiv attityd, är lyhörd och engagerad.
- Arbetet kräver god förmåga till konflikt- och problemlösning
- Du har god vana av digitala verktyg
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-50907-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Funktionen för vattenåtgärder Kontakt
Emma Hagström, tf funktionschef 010-2245449 Jobbnummer
9645808