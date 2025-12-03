Teamledare/erfaren projektledare inom lokalförsörjning till KTH
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-03
Vi söker dig som är erfaren projektledare inom lokalförsörjning och vill arbeta i en kombinerad roll som Teamledare/projektledare med att skapa verksamhetsanpassade lokaler tillsammans med oss på KTHs Fastighetsavdelning - varmt välkommen med din ansökan!
Om avdelningen/gruppen
Vi söker nu en Teamledare/erfaren projektledare till Fastighetsgruppen som arbetar med att förse KTH med ändamålsenliga lokaler.
Vi har många pågående och kommande lokalutvecklingsprojekt inom KTH och vi behöver därför bli fler. Vi kommer att vara 14 medarbetare som hanterar lokalfrågor på såväl övergripande strategisk- som taktisk nivå men stor del av vår tid arbetar vi på operativ nivå. Vi är en del av Fastighetsavdelningen inom Verksamhetsstödet på KTH.
Vår grupp präglas av stort engagemang och driv för att leverera ett bra stöd till verksamheten och bidra till ett livfullt campus. Vi värnar om goda relationer och samarbetar kollegor emellan. Genom stor kompetens i projektledning för lokalprojekt ur ett hyresgästperspektiv, ger vi verksamheten ett bra stöd och skapar långsiktigt god lokalplanering.Publiceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Som Teamledare för projektledarna inom Fastighetsgruppen leder du ca 8 projektledare i det operativa arbetet likväl som arbetar tillsammans med projektledarna för att utveckla arbetssätt, processer och gruppdynamik. Tjänsten innebär att du till 50% av din tid arbetar med att leda teamet av projektledare och därutöver arbetar du operativt i projekt. Inom teamet av projektledare finns stor kompetens av projektarbete inom lokalutveckling där vissa är nya på KTH och vissa har arbetet en längre tid inom lärosätet.
Som erfaren projektledare i Fastighetsgruppen behöver du ha kompetens kring både projekt och förvaltning av lokaler ur ett hyresgästperspektiv. KTH äger inte några fastigheter utan är hyresgäst. Som projektledare är du kontaktperson för en verksamhet inom KTH och du genomför behovsanalyser av verksamhetens lokaler. Du bistår i frågor som rör lokalutveckling där lokalerna ska stödja verksamheten på bästa sätt. Du företräder KTH i kontakterna med olika fastighetsägare i ombyggnadsprojekt liksom i omlokaliseringsprojekt och verksamhetsanpassningar. Som Teamledare/erfaren projektledare kommer du också vara delaktig i det långsiktiga strategiska arbetet med lokaler för utbildning och forskning.
Du kommer bl a i den här rollen att hantera:
Leda och coacha projektledarna inom gruppen i det operativa projektarbetet
Förstudier och analys av lokalbehov för verksamheten
Genomförande av lokalutvecklingsprojekt avseende lärandemiljöer, laborativa miljöer och kontor, i samverkan med verksamheten, fastighetsägaren och konsulter. Som projektledare är du med från förstudie till slutförande och överlämning till verksamheten.
Tidplan för våra projekt som hyresgäst, budget och ekonomisk uppföljning av KTH:s investeringar i projekt (inredning, utrustning, inpassering, datanät, flytt mm)
Bevakning av områden som tillgänglighet, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet samt teknikimplementering i lokaler t ex AV-teknik och digitalt lärande, i samråd med expertis inom och utanför KTH.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad eller högskoleutbildning inom annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom minst 10 års arbetslivserfarenhet
Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet som projektledare för lokalrelaterade projekt ur ett hyresgästperspektiv, varav 3 år som ansvarig projektledare (från förstudie till slutförande och överlämning till verksamheten)
Mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift både på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en hög samarbetsförmåga och som ger energi och bidrar till gruppen. Du är lyhörd för andra då arbetet innebär många kontakter i olika verksamheter på KTH.
Rollen ställer höga krav på samordningsförmåga samt att kunna leda både grupp och projekt som förutsätter att du tar ett helhetsansvar och effektivt kan organisera ditt arbete.
Vidare trivs du i en händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete och snabbt ställa om när det behövs. Du ser möjligheter i förändringar.
Vi är Sveriges största tekniska universitet vilket innebär att det finns en hel del olika vinklar, inriktningar, utmaningar och möjligheter på universitetet där du i din roll som Teamledare/projektledare har förmågan att leda och samordna projekt i en komplex miljö.
Meriterande
Erfarenhet av att leda och coacha medarbetare
Utbildning inom ekonomi
Utbildning inom förändringsledning
Tidigare erfarenhet av projektledning/lokalplanering för högskolesektorn
Tidigare erfarenhet av laboratoriemiljöer och installationstunga miljöer
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
