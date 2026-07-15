Teamledande sjuksköterska till Vårdcentralen Tornet, Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-07-15
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eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du kombinera det patientnära arbetet med ett teamledaruppdrag där du får möjlighet att utveckla både verksamheten och dina kollegor? Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där samarbete, delaktighet och patientfokus står i centrum.
På Vårdcentralen Tornet arbetar cirka 34 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 7 600 listade patienter. Vi har en bred kompetens med specialister i allmänmedicin, ST- och AT-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda våra patienter en trygg och personcentrerad vård.
Vår verksamhet omfattar flera specialiserade mottagningar, bland annat en akut linje, astma/KOL, diabetes, äldrevård, rökavvänjning.. Vi har även en familjecentral med barnavårdscentral (BVC), vilket gör att vi kan erbjuda stöd och vård för hela familjen. Vi har även kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Vi jobbar i tvärprofessionella Team som har rond 1g/v där vi tillsammans går igenom patientärenden.
Hos oss arbetar vi varje dag med målet att främja hälsa och välbefinnande hos våra patienter och invånare. Du möts av en varm och välkomnande arbetsplats där kollegialt stöd och samarbete är en självklarhet. Vi trivs tillsammans, och vårt engagemang genomsyrar allt vi gör.
Sköterskegruppen är stabil med låg personalomsättning, vilket är ett tydligt tecken på den goda arbetsmiljö och sammanhållning vi har. Tillsammans skapar vi en vård som gör skillnad både för våra patienter och för varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som teamledande sjuksköterska kombinerar du det kliniska arbetet med ett operativt ansvar för den dagliga driften i både sjuksköterskegruppen och undersköterskegruppen. Du blir en av två teamledare på vårdcentralen och arbetar nära verksamhetschefen. Den andra teamledaren ansvarar för den dagliga driften inom rehabgruppen samt läkargruppen, vilket skapar goda förutsättningar för nära samarbete och en välfungerande verksamhet.
I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården, såsom telefonrådgivning, triagering, mottagningsarbete och arbete inom vår äldrevårdsmottagning. Du möter patienter med varierande vårdbehov och arbetar både självständigt och i nära samarbete med övriga professioner.
Utöver det kliniska arbetet ansvarar du för att samordna och planera det dagliga arbetet för sjuksköterskor och undersköterskor, ge stöd till kollegor och introducera nya medarbetare. Du blir även en viktig del i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete och bidrar tillsammans med verksamhetschef, övrig teamledare och övriga professioner till en välfungerande verksamhet.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att använda både din kliniska kompetens och ditt engagemang för ledarskap. Introduktionen anpassas efter dina erfarenheter för att ge dig en trygg start i uppdraget.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Även du som är distriktssköterska är varmt välkommen att söka tjänsten. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvården. Det är meriterande om du tidigare har haft ett samordnande eller arbetsledande uppdrag.
För att trivas i rollen är du trygg i din yrkesroll och har ett naturligt ledarskap. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god förmåga att planera, prioritera och skapa engagemang i arbetsgruppen. Vidare är du kommunikativ, har ett professionellt bemötande och värdesätter ett nära samarbete med såväl kollegor som andra professioner.
Vi söker dig som vill bidra till en god arbetsmiljö och som drivs av att utveckla både verksamheten och arbetssätten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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261 45 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Carina Fritzell, Verksamhetschef 0724-636383 Jobbnummer
10003731