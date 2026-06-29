Teamleaders med fokus på planering, uppföljning och människor
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Logistikjobb / Örnsköldsvik Visa alla logistikjobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds Aktiebolag i Örnsköldsvik
Vill du göra verklig skillnad – både för dina medarbetare och för våra slutkunder? Nu söker vi tre Teamleaders till BAE Systems Hägglunds som vill leda, planera och följa upp arbetet kring design av specialverktyg/utbytesenheter, artikeldata och Reservdelskatalog till våra medeltunga stridsfordon, CV90.
Det viktigaste för oss är vem du är som person – att du har sunda värderingar, bryr dig om människor och vill bidra till något som spelar roll på riktigt.
Vad vi erbjuder
Tre nyckelroller i planering och uppföljning
Du ansvarar för att planera, prioritera och följa upp resurser och aktiviteter i ett av våra projekt. Du får stort inflytande över arbetssätt, leveranser och förbättringar.
Team där människor går först
Du blir en del av ett sammansvetsat gäng som värdesätter förtroende, öppenhet och humor i vardagen. Din viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för att ditt team ska må bra och lyckas.
Utveckling som ledare och inom teknik
Vi ger dig stöd att växa i din ledarroll och fördjupar gärna ditt tekniska intresse, oavsett om du har ingenjörsexamen eller inte.
Din framtida utmaning
Som Teamleader kommer du att:
Leda och organisera teamets arbete för att nå hög kvalitet inom givna tidsramar.
Skapa, följa upp och justera planer – både på kort och lång sikt.
Säkerställa tydlig uppföljning av leveranser, resurser och prioriteringar.
Bygga en kultur där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har en stark känsla för ordning, struktur, planering och uppföljning.
Är en trygg, omtänksam och ärlig person med goda värderingar.
Tror på delaktighet, lyssnar in och motiverar andra.
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller tekniskt inriktat arbete, men vi lägger störst vikt vid dig som människa och din vilja att göra skillnad.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att vara en del i ett globalt företag som växer snabbt och som jobbar med framtidens teknik, här finns också stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-06-29Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till gruppchef Stefan Mether, 070-2220743, gruppchef Maria Lundberg, 070-2673263 eller rekryterare Mathilda Nedelius, 070-2072332.
OBS! Vi går igenom ansökningar löpande fram till semesterperioden v 28-31, skickar du in din ansökan under semesterperioden kommer din ansökan behandlas efter sista ansökningsdagen som är 9 augusti.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Jörgen Ottosson, Akademikerföreningen 0660-80838 Jobbnummer
9982442