Teamleader | Var med i uppstarten av ett nytt fältsäljarteam!
Impressive Relations Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-18
Bygg och leda vårt nya säljteam i Stockholm!
Vi på Impressive Relations expanderar och söker nu en Teamleader som vill ta huvudrollen i att starta upp och leda vårt nya team i Stockholm. Det här är chansen för dig som vill kombinera försäljning med ledarskap - och som brinner för att skapa resultat tillsammans med andra. Vi jobbar idag i olika varuhus och matvarubutiker med ett av Sveriges mest välkända varumärken!
Om rollen: Du kommer att vara med från allra första steget: Introduktion och uppstart av ett helt nytt team. Under de första veckorna jobbar du tätt med vår försäljningchef och lär dig vårt arbetssätt genom att delta i befintliga projekt. Därefter är det du som tar rodret och leder teamet i vardagen.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Planera schema och säkerställa att förutsättningar finns för säljframgång
Coacha och utveckla säljarna för att nå och överträffa mål
Följ upp resultat och rapportera mot budget
Vara en del av försäljningen själv - du leder både genom ord och handling
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fältförsäljning Är en naturlig ledare som får andra att växa Har förmågan att både skapa struktur och hålla energin uppe i teamet Är driven, lösningsorienterad och redo att ta ansvar Ser möjligheter i att bygga något nytt från grunden Rätt person är viktigare än rätt titel - vi tror på ledarskap genom personlighet och engagemang, inte bara tidigare meriter.
Vi erbjuder:Trygghet & potential - Fast lön + provisionsmodell utan tak Ledarskapsutveckling - Du får stöd och verktyg för att lyckas Inflytande från start - Du är med och formar teamet och kulturen Ett energifyllt arbetsklimat - Vi jobbar hårt, har roligt och peppar varandra
Praktiskt info
Omfattning: Heltid Start: 15/9 Placering: Stockholm
Kontaktperson: Felicia Rullander 076 425 35 70 Felicia.rullander@impressiverelations.se Ersättning
