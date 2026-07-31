Teamleader till Synsam Flagship Mall of Scandinavia 80%
Synsam Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-31
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi nästa superstjärna, kanske jobbar du hos oss redan idag och är redo för en ny utmaning? Är du en grym teamspelare med stort engagemang och en fena på att leverera i säljdialogen? Har du ett intresse för ledarskap och vill ta nästa steg i din karriär? Då borde du läsa vidare!
I rollen som teamleader kommer du att jobba med att hjälpa, inspirera och guida våra kunder till att göra de bästa köpen. För oss är kunden alltid nr 1 och som teamleader och butikssäljare har du en av våra absolut viktigaste roller i att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder och både ambitionen och förväntningarna höga! 😎
Förutom att arbeta med försäljning kommer du, tillsammans med din Store Manager, ha personalansvar för en grupp säljare för vilka du löpande coachar, informerar, säkerställer kompetens och delegerar ett dagligt arbete, detta för att aktivt bidra till ditt teams och butikens uppsatta mål! Genom ditt coachande ledarskap är du med och säkerställer en god försäljning, en snygg visuell upplevelse och att butikens rutiner efterlevs. Du får dessutom göra det tillsammans med ett grymt team!
Känner du igen dig i följande? 👇
Du sporras av högt satta mål och drivs av att uppnå resultat tillsammans med teamet – du kommer verkligen till din rätt när du får jobba med försäljning!
Du är full av energi och har ett starkt engagemang
Du älskar att överträffa förväntningarna genom att ge bra service och sprida positiv stämning till kunder och kollegor
Du tar ansvar för din uppgift, vågar ta initiativ och tänka nytt - du ser det som ditt yttersta mål att guida kunden till det bästa köpet!
För att lyckas i rollen har du också ett intresse för ledarskap och coaching samtidigt som du är duktig på att inspirera och få andra att utvecklas i sin säljroll.
Om rekryteringsprocessen
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – så vänta inte! 🚀 Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Du kommer även att få möjlighet att skicka med en kort videopresentation i din ansökan, det är frivilligt men ett bra sätt att ta chansen att presentera sig! I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll avseende brott och ekonomi på slutkandidat. Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Hoppas vi ses - ta chansen att bli vår nästa stjärna! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8154242-2125573". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Westfield Mall of Scandinavia (visa karta
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169 79 SOLNA Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
10017274