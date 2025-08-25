Teamleader till produktionslager i Bålsta
2025-08-25
Vill du leda ett arbetslag i ett stort, högautomatiserat produktionslager där dagligvarulogistik och flera temperaturzoner möts? Här kombinerar du eget operativt arbete med daglig styrning och coachning av teamet i en modern plock- och utlastningsmiljö.
I rollen som arbetande teamledare:
• Deltar du i den dagliga driften (ex. plock/in- och utlast, scanning, kortare felsökningar/avhjälpningar osv),
• Planerar bemanning och fördelar arbetsuppgifter mot skiftets prioriteringar,
• Följer upp säkerhet, kvalitet/food safety, tempo och arbetsmiljö samt hanterar avvikelser,
• Håller dagliga pulsmöten och utvecklings-/återkopplingssamtal,
• Introducerar och utbildar nya medarbetare,
• Samarbetar tätt med planering, drift/teknik och andra stödfunktioner.
Miljön: Modernt produktionslager med avancerade plocklösningar och tydliga processer i flera temperaturzoner (frys/kyl/torr). Tempot är jämnt högt och styrt av leveransfönster. Skiftgång förekommer (dag/kväll/natt samt vissa helger).
Vi ser gärna att du är:
• Erfaren från lager/produktion och trivs med standardiserade arbetssätt och tydliga rutiner.
• Har lett team i operativ miljö och kan växla mellan att göra och att leda.
• Kommunikativ på svenska, bekväm i systemstöd (WMS/skannrar/Excel).
Meriterande: erfarenhet av livsmedelsmiljö och arbete i kyl/frys, 5S/ständiga förbättringar, truckkort A+B.
Omfattning: Heltid, dagtid.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Bålsta (goda pendlingsmöjligheter norr om Stockholm).
Lön och villkor enligt avtal.
Ansökan: Skicka CV och ett kort motiveringsbrev om din erfarenhet av livsmedels-/temperaturstyrda miljöer och vilka skift du kan arbeta. Urval sker löpande. Så ansöker du
