Teamleader till jätteprojekt för internationell kund i Boden
Byggjobb / Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om tänsten
Vi söker nu en erfaren Teamleader till ett ledande internationellt byggföretag. Rollen innebär att leda och organisera ett arbetslag på byggarbetsplatsen, säkerställa att produktionen följer planerade mål och att arbetet utförs enligt säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav. Du kommer att arbeta under ledning av en Site manager och ha ansvar för att planera resurser, fördela arbetsuppgifter, följa upp produktionen och genomföra kvalitetskontroller. Rollen kräver att du kan läsa ritningar, förstå arbetsdokument och agera som en länk mellan platschef och arbetslag.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders visstidsanställning där du arbetar i 2-skift under 6 veckor hos vår kund i Boden och därefter ledig 2 veckor. Bor du på annan ort än Boden erbjuds boende samt resa. Startdatum är planerat till början av 2026.
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig ledare med förmåga att organisera och motivera ditt team. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både arbetslag och Site manager. Du trivs med att ta ansvar, följa upp produktionen och säkerställa att arbetet utförs enligt kvalitets- och säkerhetskrav. Du har god förståelse för byggprocesser och kan läsa ritningar samt identifiera eventuella avvikelser. Du är kommunikativ, kan hantera konflikter och har förmåga att skapa engagemang i gruppen. Dessutom är du noggrann med att utföra självkontroller och följa säkerhetsrutiner. Då många instruktioner kan förekomma på engelska är det viktigt att du behärskar språket i både tal och skrift.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Krav för tjänsten
• Minst 5 års erfarenhet inom byggbranschen, gärna som arbetsledare eller teamleader.
• Förmåga att leda och organisera ett arbetslag samt fördela arbetsuppgifter.
• Kunskap om säkerhetsföreskrifter och korrekt användning av PPE.
• Erfarenhet av att läsa ritningar och arbetsdokument (PPSPS, roadmap, PTE).
• Förmåga att planera och prioritera arbetsmoment på kort och medllång sikt.
• Kompetens att genomföra kvalitetskontroller och följa upp produktionen.
Meriterande
• Yrkesutbildning inom bygg
• Erfarenhet av att hantera komplexa strukturer och instrument.
• Förmåga att utveckla medarbetare och skapa engagemang i teamet.
Kontaktuppgifter
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Har du frågor om registrering eller problem med ansökan kontakta info@adecco.se Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Elsa Khan Jobbnummer
9642972