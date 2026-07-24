Teamleader Regional Merchandising till Tropic Snacks
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2026-07-24
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Vill du leda ett operativt team, skapa struktur i vardagen och säkerställa att butikerna får rätt service, rätt varor och rätt kvalitet?
Tropic Snacks söker nu en Teamleader Regional Merchandising. Rollen passar dig som trivs med att kombinera ledarskap, planering och praktiskt arbete i butik.
Om Tropic Snacks
Tropic Snacks startades 2006 och är idag framför allt etablerat i Skåne. Vi arbetar med natursnacks och nötter av hög kvalitet och levererar direkt till butik. I de butiker där vi finns agerar vi som kategorikaptener och hjälper butiken att utveckla hela avdelningen för natursnacks och nötter.
Våra produkter bygger på utvalda råvaror, äkta belgisk choklad, hög innovationstakt och produkter utan palmolja. Nu stärker vi vår fältorganisation för att fortsätta växa, utveckla våra viktigaste butiker och skapa ännu bättre butiksexekvering.
Om rollen
Som Teamleader blir du navet i vår regionala merchandisingorganisation. Du leder 3–4 Regionala Merchandisers, koordinerar externa plockresurser och ansvarar för att bygga upp en flexibel studentpool som kan stötta vid sommarsemester, sjukdom och arbetstoppar.
Rollen handlar om att säkerställa att den dagliga butiksdriften fungerar. Det innebär att planera rutter, bemanna rätt, följa upp kvalitet, stötta teamet och själv kunna gå in operativt vid behov.
Du ansvarar också för koordinering med externt plockbolag i utvalda butiker och ytterområden, samt för planering av demoaktiviteter tillsammans med externt
demobolag. Vid sjukdom, kampanjer, nyetableringar eller ombyggnationer är du en viktig extra resurs som säkerställer att arbetet blir gjort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och följa upp arbetet för 3–4 Regionala Merchandisers.
Ansvara för ruttplanering, bemanning och kapacitetsstyrning.
Säkerställa att butiker besöks enligt rätt frekvens och prioritet.
Koordinera externt plockbolag i ytterområden och utvalda butiker.
Rekrytera, introducera och underhålla en studentpool om cirka 4–5 personer.
Täcka upp vid sjukdom, semester och arbetstoppar.
Utföra eget plock i utvalda C/D-butiker och flexibla butiker.
Stötta vid större kampanjplock, nyetableringar och ombyggnationer.
Koordinera demoaktiviteter tillsammans med externt demobolag.
Ha löpande dialog med butiker, säljare, merchandisers och externa partners.
Följa upp kvalitet, avvikelser och genomförande i butik.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, praktisk och lösningsorienterad. Du trivs med att skapa ordning, leda andra och hantera en vardag där förutsättningarna ibland ändras snabbt.
Du är tydlig i ditt ledarskap, men också prestigelös och beredd att själv hjälpa till när det behövs. Du gillar att planera, följa upp och få saker att fungera i praktiken.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från butik, merchandising, fältorganisation, dagligvaruhandel eller liknande operativ roll.
Erfarenhet av att planera, koordinera eller leda andra i dagligt arbete.
God förståelse för butiksexponering, påfyllnad och kundbemötande.
Förmåga att planera arbetsdagar, rutter eller resurser utifrån tid, geografi och prioriteringar.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Grundläggande digital vana, exempelvis Excel, mobil rapportering, CRM eller planeringsverktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ruttplanering, personalplanering, vikariehantering, externa leverantörer, plockbolag, demobolag, nyetableringar,
ombyggnationer eller kampanjgenomförande.
Varför Tropic Snacks?
Hos Tropic Snacks får du en central roll i att bygga en mer effektiv och robust fältorganisation. Du får kombinera ledarskap med praktiskt genomförande och vara med och utveckla hur vi arbetar i butik.
Det här är en roll för dig som gillar ansvar, tempo och konkreta resultat. Du får möjlighet att påverka både teamets vardag och butikernas kvalitet.
Kort om rollen
Placering: Malmöregionen
Omfattning: Heltid
Rapporterar till: Försäljningschef
Resor: Rollen är fältbaserad och kräver B-körkort Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
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Varmt välkommen med din ansökan!
Tropic Snacks grundades 2006 i Svedala och är idag en etablerad leverantör av nötter, snacks, lösviktskoncept och premiumprodukter till svensk dagligvaruhandel.
Vår styrka är vår närhet till kunderna, vår höga servicenivå och vår förmåga att skapa lönsam tillväxt tillsammans med handeln. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
211 09 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
10010684