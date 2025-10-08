Teamleader Outbound Telemarketing - Safely söker nästa ledarstjärna!
2025-10-08
Om rollen
Som Teamleader Outbound Telemarketing på Safely leder du ett team på cirka 10 försäkringsförmedlare som arbetar med utgående samtal till befintliga kunder. Din roll är att coacha, inspirera och skapa resultat. Du följer dagligen upp teamets prestationer, sätter mål och arbetar aktivt för att utveckla varje individ till sin fulla potential.
Du kommer att arbeta nära försäljningschefen och vara en nyckelperson i att driva vår tillväxt framåt. Rollen kräver både struktur, energi och ett stort hjärta för människor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och motivera ett team på ca 10 säljare i deras dagliga arbete
Följa upp nyckeltal såsom försäljning, order per timme, samtalstid och konverteringsgrad
Arbeta aktivt med individuell feedback, säljträning och dagliga coachningssamtal
Säkerställa att teamet levererar hög kvalitet enligt våra compliance- och försäkringskrav
Bidra till rekrytering, onboarding och utveckling av nya säljare
Skapa energi och positiv teamkultur genom gemensamma aktiviteter och tävlingar
Samarbeta med försäljningschefen för att optimera kampanjer och strategier
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ledarskap inom callcenter eller telemarketing, gärna inom försäkrings- eller abonnemangsbranschen. Du trivs med att vara på golvet, nära säljarna, och du vet hur man skapar engagemang och resultat genom närvarande ledarskap.
Du är:
En naturlig ledare som får energi av att se andra lyckas
Målmedveten och strukturerad - du följer upp, analyserar och agerar
En stark kommunikatör med coachande ledarstil
Positiv, lösningsorienterad och trivs i en snabb, resultatinriktad miljö
Minst 1-2 års erfarenhet av en ledande roll inom callcenter eller telemarketing
Erfarenhet av försäljning via telefon - gärna outbound
God förståelse för KPI:er, resultatstyrning och säljdrivande ledarskap
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet från försäkringsbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Fast lön + resultatbaserad bonus
Tjänstepension enligt ITP1
Friskvårdsbidrag
Moderna lokaler i Solna
En inkluderande och energifylld kultur med aktiviteter, AW:s och tävlingar
Möjlighet att växa i takt med bolaget - vi expanderar snabbt!
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), https://www.safely.se/ Arbetsplats
Safely Jobbnummer
9547764