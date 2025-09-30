Teamleader Natt till vårt lager i Farsta
Mathem i Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mathem i Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Norrköping
, Nacka
eller i hela Sverige
På Mathem sätter vi alltid våra kunders bekvämlighet i centrum. Vi vill skapa den bästa möjliga upplevelsen för dem - från att planera middagen med familjen till att få matvarorna levererade hem till dörren. På så sätt hjälper vi till att skapa mer tid för det de älskar - matlagning, tid med familjen, träning eller arbete. När du arbetar med oss får du en unik möjlighet att ha en positiv inverkan på människors liv. För leendet på våra kunders ansikten när matvarorna anländer är ovärderligt.
Vi söker en Teamleader for Dry Night till Mathem!
Mathem är idag Sveriges största matbutik med lösplockade varor på nätet och vi fortsätter att växa. Hos oss får du jobba i en dynamisk och social miljö med möjlighet att utvecklas och växa. Vi är en arbetsplats med stor mångfald och vi satsar helhjärtat på miljö- och hållbarhetsfrågor.
Vad kommer du att göra som Teamleader Night
I rollen som Teamleader for Dry Night inom Mathems lagerverksamhet, ansvarar du för att leda och fördela arbetet för medarbetare inom ett visst område. Detta är en operativ roll där du arbetar aktivt med uppföljning i form av exempelvis medarbetarsamtal, hälsosamtal och coachningssamtal. Vidare medverkar du i förbättringsarbeten för att nå processens och verksamhetens mål när det kommer till medarbetarnöjdhet, kvalitet och produktivitet i enighet med budget. Du arbetar nära och rapporterar till Fulfillment Operating Manager. Fokus kommer även vara att uppnå områdets uppsatta mål och budget. Du arbetar på ett effektivt sätt med optimal resursfördelning för att nå uppsatta mål och säkerställa produktionens flöde. Genom god förståelse för logistikprocesser och organisationen arbetar du för att effektivt kunna lösa de utmaningar som uppstår i verksamheten. Du har ett operativt driftansvar och arbetar aktivt med coachning av medarbetarteamet. Du kan även bli involverad i arbetsmiljöfrågor.
Detta är en nattjänst så tiderna är förlagda på ett schema nattetid, eventuellt helgarbete kan tillkomma.
Vad du behöver för att lyckas Gymnasieutbildning
Tidigare ledarerfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från livsmedelsbranschen är meriterande
Erfarenhet av tidigare WMS-system är meriterande
Utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö, logistik och lean är meriterande
Goda kunskaper om verktyg, processer och metoder inom logistik, kvalitet och arbetsmiljö är meriterande
Personliga egenskaper
I rollen som Teamleader for Dry Night ser vi att du är en driven ledare som når resultat genom att coacha samt skapa engagemang inom ditt team. Det är viktigt att du har ett operativt närvarande ledarskap, är professionell och rättvis. Du är initiativtagande och lösningsorienterad, utan att tumma på kvalitet och säkerhet. Utöver detta är det viktigt att du är en god kommunikatör, har lätt för att samarbeta med andra samt är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Publiceringsdatum2025-09-30Övrig information
Plats: Farsta, Stockholm Omfattning: Heltid Natt (100%) Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning Tillträde: Omgående Lön: Fast lön enligt kollektivavtal (Lager & E-handel) + ansvarstillägg En bakgrundskontroll via ett externt företag ingår som en del i rekryteringsprocessen av denna tjänst. Vi behandlar ansökningar kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mathem i Sverige AB
(org.nr 556775-7264) Arbetsplats
Mathem Jobbnummer
9532566