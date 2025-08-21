Teamleader Mekanik - Led och inspirera ditt team hos oss!
Skapa framtidens fordon med oss - och bygg ditt framtida liv i Örnsköldsvik
Vill du utveckla morgondagens fordon i en världsledande, högteknologisk koncern? Tänk dig att kombinera det med en enastående livskvalitet, där storslagen natur och en trygg miljö väntar direkt utanför dörren.
Är du en ingenjör som vill ta nästa steg i karriären, eller är du en teamledare som vill utvecklas? Bli då en del av vårt härliga team på BAE Systems Hägglunds och ansök redan idag!
Din framtida utmaning
BAE Systems befinner sig i en intensiv period med många parallella projekt, vilket genererar roliga och utvecklande utmaningar. Vi vill därför fortsätta att förstärka vår avdelning för mekanikutveckling med fler teamleaders. Beroende på din bakgrund har vi möjlighet att anpassa rollen för att passa dina egenskaper och stötta när nästa steg tas i din karriärutveckling.
Som teamleader kommer du att arbeta över ett brett tekniskt område inom mekanisk konstruktion med inriktning på integration och mekatronikdesign. Jobbet sker i samarbete med projektledare och andra teamleaders inom elektronik, elsystem och firmware. Tillsammans ansvarar ni för helheten inom det vi kallar för Vetronics Hardware design. Våra team består av en blandning av erfarna specialister och yngre talanger, alla med ett stort engagemang för konstruktion och utveckling i fordonsmiljö. Din uppgift är att på ett innovativt och professionellt sätt leda och stötta ett team av kollegor. Du kommer att ansvara för planering, ledning, utförande och uppföljning av arbete som täcker hela produktcykeln, vilket bland annat innefattar:
Framtagning av konstruktioner från prototyp till serieprodukt Utveckling av framtidens inbyggda system i fordonsmiljö Integration av kundsystem i fordon Test och drifttagning av prototyper samt medverkan vid helfordonsprov
Oavsett var du står i dag i din karriär kommer du att få ett spännande och varierande arbete i en högteknologisk miljö. Ditt arbete innebär många olika kontaktytor, framför allt internt men även mot leverantörer och kunder. Du kommer få en gedigen introduktion och onboarding för att du snabbt ska komma in i rollen och känna dig som en del av teamet.
Den du är
Vi söker dig som vill inspirera, stötta och coacha dina medarbetare mot företagets mål och individens utveckling. Vi ser gärna att du har Högskole- eller Civilingenjörsexamen eller motsvarande.
Är du nyutexaminerad är det viktigt att du har rätt utbildningsbakgrund och ett starkt eget driv att utvecklas inom området. Har du några års erfarenhet av ledarskap samt att arbeta med utveckling av kompletta system, gärna inom fordonsindustrin eller annan tyngre maskinindustri, är detta meriterande.
Våra projekt håller ett högt tempo och vi ser dig som en person med driv och energi, som kan bidra med kreativ problemlösning och en positiv stämning i teamet trots stressiga situationer. Du planerar och genomför själv ditt arbete i samarbete med kollegor, vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. Känner du igen dig? Då tror vi att du kommer att passa i vårt team. God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Vårt utvecklingsverktyg inom 3D-CAD är CATIA.
Vad du blir en del av
Ett viktigt, spännande jobb i ett företag i stark tillväxt! Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 90 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Att leva och bo i Örnsköldsvik
Att flytta till Örnsköldsvik innebär att få en balanserad vardag med närhet till både arbete, fritid och en stark gemenskap och har betydligt lägre bostadspriser jämfört med många andra delar av Sverige. Staden har ett gott utbud av kultur, nöjen och idrottsevenemang, och anses vara en av de tryggaste platserna i Sverige, med goda förutsättningar för barnfamiljer. Beläget i hjärtat av världsarvet Höga Kusten möts hav och land på ett dramatiskt och vackert sätt.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
www.hogakusten.com/sv
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Rekryterande chef Daniel Hälldahl 0660-87732 eller Jonas Linde: 0660-80605 alternativt rekryteringskonsult Cathrine Lind, AxÖ Consulting, 070-577 06 18.
Vi arbetar med försvarssekretess och exportkontroll, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik och möjlighet till delvis distansarbete.
OBS! Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
