Teamleader kvällstid sökes till Jordbro Lillsjövägen
2025-08-25
Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Vill du jobba som Teamleader under kvällstid på vårt lager i Jordbro på Lillsjövägen? Då har du möjligheten nu!
Du kommer få möjlighet att leda ett team bestående av ca 15-25 lagermedarbetare, vara med och utveckla och styra lagerverksamheten mot gemensamma mål.
Vad innebär jobbet?
Som Teamleader kommer du att ansvara för att leda det dagliga arbetet på lagret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
- Planera och fördela arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, samt se till att resurser finns på plats när vi har behov
- Leda och samordna arbetet för att uppnå produktionsmål och kvalitetskrav.
- Övervaka arbetsprocesser, följa upp tidsplaner och budget, samt säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och säkerhetsföreskrifter.
- Kommunicera tydligt med både medarbetare och högre ledning, och vara lösningsorienterad och bra på att lösa konflikter.
- Motivera och stödja medarbetarna i deras arbete.
- Säkerställa att arbetet uppfyller ställda kvalitetskrav.
- Delta i arbetsberedningar, riksinventeringar och andra insatser för att förbättra arbetsmiljön och produktionen.
Leva Frigoscandias värderingar som är:
- Ta ansvar
- Spela för laget
- Vill mer
Du kommer även att arbeta internt mot Frigoscandias olika affärsområden och ha kontakt med kunder.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling på Frigoscandia AB. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Som anställd hos Frigoscandia erbjuder vi dig en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Slumpmässiga alkohol- och drogtest
Frigoscandia vill vara en säker arbetsplats och därav en alkohol- och drogfri arbetsplats.
Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda.
Ansök idag!
Intresserad av nästa steg? Välkommen med din ansökan!
Start för tjänsten är den 1 september 2025, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista ansökningsdag är den 26 augusti.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Ersättning sker enligt gällande kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
Vi söker dig som
Har relevant erfarenhet av lagerverksamhet och som vill ta nästa steg i karriären. För att trivas i den här rollen är det viktigt att du gillar en miljö med högt tempo, där du får vara flexibel och anpassa dig efter vad som händer under dagen. Du har lätt för att samarbeta med andra, är noggrann i ditt arbete och hanterar arbetsutrustningen på ett ansvarsfullt sätt, med säkerhet i fokus.Kvalifikationer
- God erfarenhet inom lagerverksamhet och administrativa uppgifter.
- Erfarenhet av att leda personal.
- Förmåga att hantera och förbättra produktionens KPI-tal.
- Goda kommunikationsfärdigheter för samarbete med kunder och leverantörer.
- Förmåga att optimera och effektivisera arbetsprocesser.
- Förstå vikten av att leverera kvalitet till våra uppdragsgivare
- Mycket goda kunskaper i Office365 (Excel, Outlook, Teams, osv)
- Mycket goda kunskaper i FAS
- Svenska & engelska obehindrat i tal och skrift
- Truckkort A-B
Du är prestigelös och teamets framgång är din framgång. Du har lätt för att kommunicera och har i grunden en positiv inställning.
Frigoscandia är specialister på tempererad livsmedelslogistik och har 75 års erfarenhet av transport och lagring av kylda och frysta livsmedel. Som marknadsledare i Norden levererar vi hållbara logistiklösningar till hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till butiker, restauranger och storhushåll m.fl. Vi erbjuder smarta och flexibla logistiktjänster som är enkla att hantera och vi utvecklas ständigt i takt med ny teknik inom fordon, lagring och informationssystem. I Sverige har vi 12 lager och 24 terminaler (egna och genom partners) och i december 2024 flyttade vi vårt huvudkontor och största lager till en ny modern anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Vi är numera en del av den globala logistikkoncernen Dachser som satsar stort på tempererad livsmedelslogistik i Norden genom Frigoscandia. Vår omsättning 2024 uppgick till 3,2 miljarder SEK och vi har drygt 1 100 anställda. Läs mer om oss på www.frigoscandia.com
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frigoscandia AB
(org.nr 556052-0263), https://frigoscandia.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9474503