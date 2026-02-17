Teamleader Försäljning med resultatansvar och utvecklingsmöjlighet
2026-02-17
Teamleader Försäljning - bygg toppsäljare och ta nästa steg i din ledarkarriär
Många bolag gör sin bästa säljare till chef.
Vi gör något annat.
Vi söker dig som är stark i affären - men som drivs ännu mer av att bygga prestation genom andra.
Det här är rollen för dig som vill gå från individuell prestation till att skapa ett team som levererar på hög nivå.
För rätt person är detta inte slutmålet - det är nästa steg mot en framtida Säljchefsroll.
Om uppdraget
Som Teamleader kombinerar du aktiv egen försäljning med fullt ansvar för att bygga och utveckla ett säljteam.
Du kommer att:
Driva egna affärer från första kontakt till avslut
Rekrytera, onboarda och coacha Account Managers
Skapa struktur, uppföljning och tydlig prestationskultur
Säkerställa att teamet når och överträffar uppsatta mål
Din framgång mäts i teamets utveckling och resultat - inte i att du själv räddar siffrorna.
Vem vi söker
Du är idag en stark säljare eller teamledare - men du vill mer.
Du:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Är strukturerad och disciplinerad i ditt arbetssätt
Är trygg i att kravställa och följa upp
Motiveras av ansvar och tydliga mål
Vill bygga något långsiktigt, inte bara jaga nästa affär
Du ser ledarskap som ett hantverk - inte en titel.
Vad vi erbjuder
Ett affärskritiskt uppdrag med verkligt mandat
Möjlighet att bygga och forma ditt eget team
Fast lön med prestationsbaserad ersättning
Tydlig utvecklingsplan och strukturerad uppföljning
Reell möjlighet att utvecklas vidare till Säljchef vid dokumenterad leverans
Vi tror på att ge större ansvar till dem som bevisar att de kan bära det.
Är du redo?
Det här är inte en roll för dig som vill vara ensam stjärna.
Det är för dig som vill bygga stjärnor - och på sikt leda hela scenen.
Skicka in din ansökan och berätta varför du är rätt person att bygga nästa säljteam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: HR@safeguard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeGuard Sverige AB
(org.nr 559523-7867), http://www.safeguard.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9748680