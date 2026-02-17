Teamleader Försäljning med resultatansvar och utvecklingsmöjlighet

SafeGuard Sverige AB / Chefsjobb / Botkyrka
2026-02-17


Visa alla chefsjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SafeGuard Sverige AB i Botkyrka

Teamleader Försäljning - bygg toppsäljare och ta nästa steg i din ledarkarriär
Många bolag gör sin bästa säljare till chef.
Vi gör något annat.
Vi söker dig som är stark i affären - men som drivs ännu mer av att bygga prestation genom andra.
Det här är rollen för dig som vill gå från individuell prestation till att skapa ett team som levererar på hög nivå.
För rätt person är detta inte slutmålet - det är nästa steg mot en framtida Säljchefsroll.

Om uppdraget
Som Teamleader kombinerar du aktiv egen försäljning med fullt ansvar för att bygga och utveckla ett säljteam.
Du kommer att:
Driva egna affärer från första kontakt till avslut

Rekrytera, onboarda och coacha Account Managers

Skapa struktur, uppföljning och tydlig prestationskultur

Säkerställa att teamet når och överträffar uppsatta mål

Din framgång mäts i teamets utveckling och resultat - inte i att du själv räddar siffrorna.

Vem vi söker
Du är idag en stark säljare eller teamledare - men du vill mer.
Du:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning

Är strukturerad och disciplinerad i ditt arbetssätt

Är trygg i att kravställa och följa upp

Motiveras av ansvar och tydliga mål

Vill bygga något långsiktigt, inte bara jaga nästa affär

Du ser ledarskap som ett hantverk - inte en titel.

Vad vi erbjuder
Ett affärskritiskt uppdrag med verkligt mandat

Möjlighet att bygga och forma ditt eget team

Fast lön med prestationsbaserad ersättning

Tydlig utvecklingsplan och strukturerad uppföljning

Reell möjlighet att utvecklas vidare till Säljchef vid dokumenterad leverans

Vi tror på att ge större ansvar till dem som bevisar att de kan bära det.

Är du redo?
Det här är inte en roll för dig som vill vara ensam stjärna.
Det är för dig som vill bygga stjärnor - och på sikt leda hela scenen.
Skicka in din ansökan och berätta varför du är rätt person att bygga nästa säljteam.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: HR@safeguard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SafeGuard Sverige AB (org.nr 559523-7867), http://www.safeguard.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9748680

Prenumerera på jobb från SafeGuard Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SafeGuard Sverige AB: