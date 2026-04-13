Teamlead och IT Supporttekniker till bolag i Norrort
2026-04-13
Är du en skicklig supporttekniker med naturliga ledaregenskaper som vill ta nästa steg i karriären? Vi söker nu en Teamleader till kunds IT-avdelning för en central roll i hjärtat av verksamheten. Här får du kombinera operativt supportarbete med ett ansvar i att utveckla arbetssätt och processer. Du blir en del av ett kunnigt team på ett marknadsledande miljöföretag där du får stora möjligheter att påverka, fatta egna beslut och växa i en dynamisk internationell miljö. Sök idag!Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Uppdraget är på heltid och utförs på plats i Sollentuna, norr om Stockholm. Vi ser gärna att du bor i närområdet för att underlätta pendling och flexibilitet.
Du erbjuds
En spännande kombination av operativt arbete och ledarskap
En inspirerande arbetsmiljö
Bra och kompetenta kollegorDina arbetsuppgifter
I rollen som Teamleader och IT-Support får du bland annat:
Sköta den löpande dialogen med våra partners och leverantörer, såsom Dustin.
Säkerställer att ärendehanteringen håller hög kvalitet genom god struktur och noggrann uppföljning.
Utveckla och förvalta rutiner
Representera teamet i interna projekt och samarbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar inom koncernen.
Driva det operativa arbetet och arbetar aktivt med support i 1:a och 2:a linjen.
Agera högra handen till Head of IT Support och kliver in som tillförordnad vid behov.
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom IT/Teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Ledarerfarenhet
Kunskap om ITIL-processer och grundläggande nätverksförståelse
God erfarenhet av Microsoftprodukter, särskilt Windows OS och Office 365 i komplexa miljöer
Erfarenhet inom servicedesk eller IT-support
Serviceminded, självständig och anpassningsbar till nya arbetsuppgifter och arbetssätt
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Bosatt i Norrort eller närliggande områden med möjlighet att ta sig till Sollentuna dagligen
B-körkort
Det är meriterande om du har
Kunskap om Microsoft Dynamics 365 / Dynamics / AX
Förståelse för Norska och/eller Danska
För att lyckas i rollen är du en strukturerad lagspelare med naturlig ledarförmåga och ett driv att förbättra arbetssätt. Som person är du trygg i att fatta egna beslut, kan prioritera vid hög belastning och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till både teknik och organisation.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VCLJV7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H
)
113 63 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
9850076