Teamlead Grafisk Produktion | Lyreco | Sverige
Experis AB / Formgivarjobb / Borås Visa alla formgivarjobb i Borås
2025-09-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vill du leda och samordna ett kreativt och engagerat team, säkerställa hög kvalitet i visuellt material och arbeta operativt med grafiska uppgifter, samtidigt som du utvecklar teamets leveranser och skapar samarbete över hela organisationen? Då kan du vara Lyrecos nästa Teamlead Grafisk Produktion!
Om Lyreco
Lyreco är ledande i Europa och en av världens största leverantörer av produkter och tjänster till dagens och morgondagens arbetsplatser. Som specialister på arbetsplatsprodukter utökar vi ständigt vår expertis och vårt erbjudande för att kunna bidra till att våra kunder kan skapa en fantastisk arbetsdag, varje dag. Vi täcker arbetsplatsers produktbehov genom ett brett sortiment inom kontorsmaterial, städ & hygien, kök & servering, skola och förskola, förpackningsmaterial, möbler, sjukvård och omsorg, IT-tillbehör, profilprodukter, arbetskläder och personligt skydd.
Våra kunder finns i alla storlekar, från offentliga verksamheter, stora privata företag och organisationer till småföretag och privatpersoner. Vårt svenska huvudkontor hittar du i Borås, vi har säljkontor i Göteborg, Stockholm och Malmö samt ett av Europas modernaste lager i Växjö. I Sverige är vi näst störst inom e-handel.
Idag är vi omkring 600 medarbetare i Sverige. Vi tror att våra anställdas engagemang och mångfald är det som skapar den bästa kundupplevelsen och den högsta servicenivån. Därför strävar vi som ansvarsfullt företag och arbetsgivare efter att säkerställa bästa möjliga välbefinnande för våra anställda, oavsett var de arbetar och vad deras uppdrag är.
Välkommen till oss på Lyreco!
Om rollen
Som Teamlead Grafisk Produktion leder och samordnar du det dagliga arbetet i vårt kreativa produktionsteam och ansvarar för fyra grafiker. Rollen kombinerar operativt arbete där du själv utför grafiska uppgifter och säkerställer hög kvalitet i materialet med planering och koordinering av produktionsteamets leveranser. Rollen innefattar inte fullt personalansvar, ditt fokus kommer vara att driva och utveckla produktionen tillsammans med teamet.
Du ansvarar för att:
* Planera, leda och fördela teamets arbete utifrån uppdrag, deadlines och affärsmål.
* Säkerställa att allt visuellt material följer Lyrecos grafiska profil och varumärkesriktlinjer.
* Prioritera och driva produktion av marknads- och säljmaterial för tryck och digitala kanaler, såsom kampanjer, kataloger, banners, presentationer och butiksmaterial.
* Delta aktivt i produktionen, inklusive layout, originalarbete, färghantering, foto och film.
* Fungera som kontaktpunkt mot interna beställare, tryckerier, distributörer, fotografer och internationella kollegor.
* Utveckla och förbättra produktionsprocesser för ökad effektivitet och hållbarhet.
* Coacha teamet och bidra till kompetensutveckling samt en positiv arbetskultur.
* Delta i projekt med nordiska kollegor och centrala team, exempelvis vid mässor, kampanjer och dokumentation av tjänster.
Du utgår från huvudkontoret i Borås och rapporterar till Head of Brand, Marketing & Communication.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar grafisk kompetens med struktur, planering och förmåga att leda processer. Du trivs i en roll där du både koordinerar och själv utför arbete, kan hantera flera projekt parallellt och skapa resultat tillsammans med ditt team.
Vi ser att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom grafisk kommunikation med relevant erfarenhet, eller arbetslivserfarenhet från liknande uppgifter.
* Erfarenhet som grafiker med dokumenterad förmåga att producera eget material.
* Erfarenhet av teamledning, projektstyrning eller samordning av produktionsteam.
* Erfarenhet från B2B-företag, gärna vana av att arbeta med en bred produktportfölj.
* Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt, samt goda kunskaper i engelska.
* Mycket goda kunskaper i Excel och övriga Office-program.
* God kunskap i Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop), meriterande om du även har erfarenhet av HTML5 och digital produktion.
* Erfarenhet av att hantera foto och film, planera fotograferingar samt koordinera produktion med leverantörer är meriterande.
Som person är du självgående, ansvarstagande och en prestigelös teamspelare som bidrar till god sammanhållning. Vidare är du lyhörd och flexibel, trivs i ett högt tempo och har vana av att arbeta i en deadline-driven miljö.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Lyreco med Jefferson Wells och du blir anställd direkt hos Lyreco. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Takahashi på sara.takahashi@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 1/10. Pga. GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2e05b427-7fc5-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Lyreco via Jefferson Wells rekrytering Kontakt
Sara Takahashi Sara.Takahashi@jeffersonwells.se Jobbnummer
9490773