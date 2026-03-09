Teamchef till Individ- och familjeomsorgen
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Välkommen till Individ-och familjeomsorgen i Bodens kommun!
Individ och familjeomsorgen är en dynamisk arbetsplats med högt tempo och engagerade medarbetare. Vi erbjuder extern handledning, kontinuerlig fortbildning och ett aktivt deltagande i utvecklingsarbetet för att möta samhällsförändringar och nya lagkrav.
Team Mottagning har sexton kompetenta och engagerade medarbetare.
Som Teamchef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, kvalitetsledare och övriga teamchefer.
Verksamheten tillämpar arbetstidsförkortning med 5 timmar i veckan.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
• Som Teamchef kommer Du att ansvara för att driva och utveckla verksamheten samt ansvara för personal, arbetsmiljö och ekonomi.
• Tillsammans med kollegor utveckla verksamheten enligt lagstiftning, rådande evidens samt i enlighet med uppdrag från politisk ledning.
• Ansvara för handläggning, dokumentation och planering.
• Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet sker enligt gällande lagstiftning, riktlinjer, rutiner, tidsramar och delegationsordning.
• Arbetsledning och handledning till personal.
• Budget och arbetsmiljöansvar.Kvalifikationer
Kvalifikationskrav är socionomexamen samt bred erfarenhet från arbete inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorgs olika verksamhetsområden samt kunskap om gällande lagstiftning.
Du har arbetat som chef eller arbetsledare inom myndighetsutövning, har gärna en dokumenterad ledarskapsutbildning samt erfarenhet av ett arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person tar du initiativ, agerar med självförtroende och arbetar lösningsfokuserat för att anpassa, utveckla och driva våra verksamheter. Du har lätt för att samarbeta både internt och externt, är tydlig i din kommunikation och kan på ett smidigt sätt framföra ditt budskap i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
