Teamchef Innesälj Till 1komma5° Stockholm

Varmt välkommen till Europas marknadsledande leverantör av energilösningar till privatpersoner - 1KOMMA5.
1KOMMA5-gruppen driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030. 1KOMMA5 levererar och installerar energismarta lösningar såsom solceller, laddboxar och ellagring samt AI energistyrsystemet Heartbeat.
Företaget grundades 2021 och har idag över 2 200 anställda på över 75 olika platser i Norden, Europa och Australien. Företaget värderades till Unicorn redan 2023, som det mest snabbväxande clean-techbolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5 Sverige, och forma framtiden för kommande generationer - steg för steg, hus för hus.
Nu söker vi en Teamchef till vårt nya kontor i Stockholm - en nyckelroll för dig som vill vara med från starten och bygga upp något stort.
Om rollen
I den här rollen börjar du med att själv arbeta med försäljning, där du guidar kunder genom hela processen - från första kontakt till färdigt avtal. Det ger dig en viktig förståelse för våra produkter, kundresan och hur säljvardagen faktiskt ser ut. Samtidigt börjar du bygga upp teamet i Stockholm - rekryterar de första personerna, sätter grunderna och börjar forma kulturen. Vi tror att det bästa ledarskapet kommer ur att själv ha varit nära affären, och därför ser vi det som naturligt att du initialt kombinerar din egen försäljning med att leda, stötta och utveckla ditt växande team från dag ett.
Ditt ansvar mer i detalj:
Bygga upp och leda ditt eget säljteam i Stockholm
Rekrytera, coacha och inspirera dina medarbetare till att nå sin fulla potential
Skapa en stark lagkänsla och resultatkultur
Följa upp teamets prestationer och driva affären framåt
Du får alltså chansen att lägga grunden, forma kulturen och sedan ta klivet upp för att leda helheten - i ett bolag där utveckling sker snabbt och möjligheterna är stora.
Vi söker dig som
Du har flera års erfarenhet av att leda och utveckla säljteam med starka resultat bakom dig. Du är trygg i kunddialogen, har ett skarpt affärssinne och vet vad som krävs för att stänga en affär - både själv och genom andra. Att bygga relationer, motivera medarbetare och skapa struktur som driver resultat är naturligt för dig. Du trivs i en snabb och måldriven miljö där du får ta stort ansvar och påverka både din egen och teamets framgång.
Vi tror att du
Har flera års erfarenhet av försäljning, gärna telefonbaserad B2C-försäljning
Har en naturlig förmåga att inspirera, lyfta och leda andra
Har flera års erfarenhet av att leda säljteam med framgångsrika resultat
Är självgående, drivs av resultat och vågar ta ansvar
Akademisk utbildning alternativt yrkesutbildning inom försäljning
Meriterande
Har jobbat inom solcellsbranschen eller med teknisk försäljning tidigare
Vi erbjuder dig:
Tillsvidareanställning på heltid
En plats i ett ungt, öppet och samarbetsorienterat team
Tillgång till afterworks, happenings och goda utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till prestationsbaserad lön
