Teamchef Färskvaror till Hemköp Torget i Mellerud

Next u AB / Chefsjobb / Mellerud
2026-06-30


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Hos oss finns en tydlig vilja att satsa på människor. Handlare och butikschef tror på utveckling – oavsett om du är ung i branschen eller redan har erfarenhet.

För rätt person erbjuds utbildningar och möjligheten att växa in i större ansvar. Många som börjat hos oss har gått vidare till nya roller – både inom butiken och vidare i sin karriär.

Vi är en butik med hög puls vissa perioder – under sommaren ökar trycket rejält – men vi är också en arbetsplats där man ställer upp för varandra.

Om rollen

Som ansvarig leder och driver du avdelningen med fokus på:

En fräsch, välfylld och säljande avdelning

Lönsamhet och förståelse för nyckeltal

Varuflöde och kvalitet

Minimering av svinn

Att möta kunder med energi, kunskap och ett varmt hej!

Du är med och öppnar butiken när leveranserna kommer tidigt på morgonen och ser till att avdelningen är laddad inför dagen. I tjänsten ingår även ansvar för vår fina bröd- och blomavdelning, visst kassaarbete samt att rycka in där det behövs – vi är ett lag.

Schemat innebär varierande arbetstider samt arbete varannan lördag förmiddag.

Tjänsten är på cirka 35 timmar/vecka eller enligt överenskommelse.

Vem är du?

Vi söker dig som:

Trivs både med eget ansvar och att arbeta i team

Har erfarenhet av butik och färskvaror

Är punktlig och ansvarstagande

Förstår ekonomin bakom en lönsam avdelning

Inte är rädd för att ta i när det behövs

Är glad, framåt och gillar att hälsa på kunder

Du sätter kunden i fokus – alltid. Och du drivs av att skapa en avdelning som både ser fantastisk ut och levererar resultat.

Vill du ta ansvar för en av butikens viktigaste avdelningar och samtidigt bygga din framtid i butik?

Välkommen med din ansökan – vi intervjuar löpande.

Hemköp samarbetar i denna process med Higher.

Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik

Jakob.hemvik@higher.nu

0707-949950

Om Hemköp

Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.

Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.

På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next u AB (org.nr 556898-4180)
464 31  MELLERUD (VÄSTRA GÖTALANDS)

Arbetsplats
Hemköp Mellerud Torget

Jobbnummer
9985952

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