Teamchef Byggnad & Teknik till Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia AB / Chefsjobb / Sigtuna Visa alla chefsjobb i Sigtuna
2026-04-09
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Har du ett öga för byggnad - och fastighetsteknik och vill leda ett team som ser till att våra byggnader och tekniska installationer fungerar som de ska - i en av Sveriges mest spännande miljöer?
Vi söker dig som vill vara en närvarande och engagerad teamchef - en ledare som trivs nära verksamheten och har ett starkt engagemang för att coacha, motivera och utveckla dina medarbetare. Vad innebär rollen? Som Teamchef inom Byggnad & Teknik ansvarar du för att leda och utveckla team som arbetar med drift och underhåll av Arlandas fastigheter och fastighetstekniska system. Du säkerställer att det dagliga arbetet utförs effektivt och i linje med verksamhetens mål, strategier och kvalitetskrav. Du är en närvarande ledare som skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att lyckas, följer upp arbetet och driver ett systematiskt förbättringsarbete. Du rapporterar till Gruppchef inom Operativ Förvaltning.
I rollen ingår att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Resursoptimering och schemaläggning inom teamet
Säkerställa driftsäkerhet och underhåll av byggnader och tekniska installationer enligt gällande regelverk och krav
Följa upp personal- och underhållsbudget samt bidra till kostnadseffektivitet
Driva förbättringsarbete inom teknik, arbetsmiljö och processer
Skapa god samverkan och kommunikation med interna och externa aktörer
Vem är du? Vi söker dig som har ett genuint intresse för fastighet- och teknik, och som vill kombinera det med ett närvarande och operativt ledarskap. Du trivs i en miljö där du får vara nära verksamheten, ta ansvar och genom ditt lösningsfokuserade förhållningssätt bidrar till att skapa struktur, engagemang och utveckling i teamet.
Du har:
Teknisk utbildning inom bygg, fastighet, installation eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av operativt arbete eller underhållsarbete inom byggnadsteknik
Relevant erfarenhet som arbetsledare, teamledare eller i annan ledande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att kommunicera tydligt och skapa struktur
Meriterande:
Erfarenhet från flygplats, industri eller annan komplex teknisk miljö
Kunskap om underhållssystem och teknisk dokumentation
Vad erbjuder vi dig? I denna roll får du ett helhetsansvar för att leda det dagliga arbetet, säkerställa kvalitet och bidra till en kultur där förbättringar och samarbete står i centrum.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Ljungström, andreas.ljungstrom@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 3 maj. Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535205-1937108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
9844793