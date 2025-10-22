Team Verkstad söker en Mekaniker till deras verkstad i Luleå!
Framtiden i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2025-10-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Företaget
Team Verkstad servar och reparerar allt från lastbilar, bussar och transportbilar till trailers, kranar och specialfordon. Som auktoriserad verkstad för bland annat MAN och DAF och med lång erfarenhet av alla stora märken levererar de en snabb, säker och kostnadseffektiv service.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
• Service, reparation och underhåll av tunga fordon
• Byta motorer
• Felsökning i avancerade elsystem
• Bromsreparationer
• Rutinmässig service och kontroll av säkerhetsfunktioner
Skallkrav
• 2 års erfarenhet som mekaniker
• God förmåga i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Svets-kunskaper
• Erfarenhet av diagnoser på lastbilar
• Busskort (C och E)
• Mekaniskt intresseDina personliga egenskaper
• Hjälpsam
• Lagspelare
• Initiativtagande
• Problemlösare
Deras erbjudande
Team Verkstad erbjuder friskvårdsbidrag, regelbundna AWs, jul och påskbord, interna utbildningar, snöskoteraktiviteter och stora utvecklingsmöjligheter. De är idag ett gäng som har roligt ihop och de erbjuder också ett varierat arbete.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För tjänsten som Mekaniker kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB i 7 månader för att sedan ha goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos Team Verkstad.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar kl. 15-23 (Obekväm arbetstid, övertid, helgarbete kan eventuellt förekomma)
Ort: Luleå
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51436_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com Jobbnummer
9570021