Team Vägservice Sverige söker Trafikvakt

2025-08-27
Vi söker ansvarstagande personer med positiv inställning, för arbete som trafikvakt i Göteborgsområdet med omnejd.
Arbetsuppgiften innebär att reglera och informera trafikanter på ett tydligt sätt och att ta ansvar för både arbetskamraters och trafikanters säkerhet. Trafikvakter används vid reglering av trafik i samband med vägarbeten; till exempel vid asfaltering, VA-arbeten eller liknande.
Det är viktigt att du kan jobba i team, är ansvarstagande, noggrann, flexibel och stresstålig eftersom arbetsplatsen varierar från dag till dag. Arbetstiden är beroende av våra beställares behov och kan variera mellan 5 dagar i månaden till heltid beroende på säsong. Du behöver därför klara ett varierat arbetsschema med kort varsel. B-körkort är ett krav för arbete som trafikvakt.
Vi tillhandahåller nödvändig utbildning enligt Trafikverkets kompetenskrav gällande arbete som flaggvakt.
Team Vägservice Sverige (TVS) erbjuder kvalitativa lösningar inom trafiksäkerhet.
Bolaget startades 2006 och är en del av Team Städservice som varit verksamt i Västra Götalandsregionen sedan 1987. TVS värdesätter långsiktiga relationer och vår målsättning är att det skall kännas tryggt att arbeta hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: office@teamvagservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Team Städservice AB (org.nr 556322-2735), https://teamvagservice.se/
