Team Manager Produktion, SMA (Treskift) till Cyclife
Detta är en roll för dig som motiveras av säkerhet, förbättringsarbete och att skapa resultat tillsammans med starka interna samarbeten. Har du erfarenhet av att leda team inom tillverkningsindustrin så kan detta vara tjänsten för dig.
Vad erbjuder vi?
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Förskottssemester
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Fri tillgång till gym, gemensamt på site.
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricité De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet.
Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information om Cyclife ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en tydlig förmåga att planera, strukturera och skapa engagemang hos dina medarbetare på ett inkluderande och samarbetsinriktat sätt, samtidigt som du säkerställer att verksamheten bedrivs säkert, kvalitetsfokuserat och med hög effektivitet.
Krav och kvalifikationer:
Flerårig dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom relevant bransch eller verksamhet
Fullständig gymnasial utbildning
God förståelse och efterlevnad av arbetsmiljö, säkerhet och kvalitetsarbete
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort, tillgång till egen bil.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som chef inom tillverkningsindustri
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Tidigare erfarenhet av att arbeta med KPI-uppföljning och affärsplanering.
Rollen lämpar sig för dig som trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och skiftande behov, och som har förmågan att bygga välfungerande samarbeten samt etablera hållbara och tydliga arbetssätt.
Tjänsten ställer krav på ett närvarande och engagerat ledarskap, där förtroendeskapande relationer, tydlig kommunikation och ett konsekvent agerande är centrala delar. Vi ser att du behöver vara en trygg och engagerad ledare som har förmågan att hantera komplexa situationer med struktur och integritet. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att driva förbättrings- och utvecklingsprocesser, och kan kombinera operativ närvaro med ett strategiskt perspektiv.
Vad innebär rollen?
Rollen som Team Manager Produktion innebär ett övergripande ansvar för att leda och utveckla en grupp om cirka 10 medarbetare inom produktionsverksamheten. Du rapporterar direkt till Avdelningschef för SMA och bidrar med operativa perspektiv för att driva verksamheten framåt.
Tjänsten innefattar att fördela arbetet i gruppen inom följande moment i produktionsflödet:
Varmbearbetning, gasskärning, syrgaslansning plasmaskärning
Kallbearbetning med sågar, alligatorsax och kompaktor mm
Maskinhantering och mindre reparationsarbeten
Smältning av skrot i induktionsugnar
Sortering av skrot
Blästring.
Ansvarsområden som exempelvis inkluderar:
Ansvara för teamets säkerhet, arbetsmiljö, strålskydd, kvalitet och kompetensutveckling
Leda och fördela arbetet inom teamet samt följa upp prestation och mål
Genomföra medarbetarsamtal och förbereda underlag för lönerevision
Främja en stark säkerhetskultur och säkerställa att företagets policyer och riktlinjer efterlevs
Delta aktivt i förbättringsprojekt
Samarbeta med andra avdelningar och funktioner för att optimera verksamheten
Ansvara för rapportering av avvikelser och säkerhetsrelaterade händelser
Kvalitetssäkra processer och instruktioner samt bidra till utveckling av nya rutiner
Bygga processer samt sätta rutiner för den dagliga driften.
Som Team Manager har du en central roll i att säkerställa ett effektivt, kvalitetssäkrat och välkoordinerat produktionsflöde. Tjänsten innebär breda och dagliga kontaktytor internt, där du samarbetar nära projektledare, produktionskoordinatorer och andra teamchefer för att skapa helhet, god kommunikation och tydliga prioriteringar i verksamheten. Du leder ditt team med tydlighet, närvaro och engagemang, och arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och högpresterande arbetsmiljö.
Arbetet sker 100 % på plats och innebär ett kontinuerligt treskift, vilket innebär arbete både under dag-, eftermiddagspass och nattarbete samt tjänstgöring både vardagar och helger.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB. Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande. Varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig rekryterare Elida Rhodin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cyclife Sweden AB Kontakt
