Team Manager inom IT-utveckling till Svea Bank (vikariat)
Svea Bank AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2026-06-18
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Vi söker dig med bakgrund inom systemutveckling och erfarenhet av ledarskap som vill ta nästa steg i en roll där människor och teknik står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att som Team Manager leda och utveckla ett team som arbetar med framtidens finansiella lösningar. Trivs du med att skapa engagemang, bygga en trygg och hållbar arbetsmiljö och verka i en teknisk och regulatorisk kontext?
Detta är ett vikariat fram till 30 april 2027 med eventuell chans till förlängning.
Vad innebär rollen? Som Team Manager inom affärsområdet Banking Services har du personalansvar för flera grupper av utvecklare som ingår i olika agila utvecklingsteam. Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att teamen har rätt kompetens, förutsättningar och stöd för att kunna ta idéer hela vägen från koncept till produktion. Ditt ansvar omfattar bland annat att leda och följa upp teamens arbete mot uppsatta mål, coacha och stötta medarbetare i deras utveckling samt säkerställa en god, hållbar och inkluderande arbetsmiljö.
I rollen fungerar du även som en viktig länk mellan IT-utveckling och affären, där du bidrar med ett tekniskt perspektiv kopplat till utvecklingen inom området. Utvecklingsteamen tar stort eget ansvar för produkter och system, i nära samarbete med verksamheten. Utvecklingen av banktjänster, främst för företagskunder, sker huvudsakligen i .NET-miljö.
Vem är du? Du ska ha en god grundläggande förståelse för systemutveckling alternativt ha arbetat som Agil Coach eller Systemutvecklare, och därmed förmåga att förstå teammedlemmarnas vardag. Du har ett intresse för eller tidigare kommit i kontakt med självorganiserande team och motiveras av att skapa effektiva team och arbetssätt. Vidare tror vi att du har en god förståelse för arbete i en regulatorisk eller högt kravställd organisation, då det är en del av vardagen på Svea.
Som ledare har du förmågan att sätta en tydlig gemensam riktning och har en rak kommunikation, samt skapar ett klimat i teamet där alla känner sig bekväma att säga sin mening.
Vidare har du:
Akademisk examen inom IT, Management eller liknande
Erfarenhet från ledande roll, gärna med personalansvar
Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Erfarenhet från bank och finansbranschen är meriterande
Om Svea Svea Bank är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea Bank präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Om du har frågor om tjänsten går det bra att kontakta Johanna Rooth på johanna.rooth@svea.com
. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt, så skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937195-2060123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
(org.nr 556158-7634), https://career.svea.com
Evenemangsgatan 31 A (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Svea Jobbnummer
9970477