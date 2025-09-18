Team lead & Performance coordinator till BAT Fiedler & Lundgren
Adecco Sweden AB / Laborantjobb / Malmö Visa alla laborantjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Om rollen
Som Team Lead & Performance Coordinator kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att Fiedler & Lundgrens produkter är noggrant testade och uppfyller både globala och lokala kvalitetsstandarder och regelverk. I denna roll leder och utvecklar du ett team av dedikerade laboratorietekniker, med ansvar för deras prestation, engagemang och dagliga arbete. Du sätter struktur och riktning för teamet genom dagliga morgonmöten där prioriteringar samordnas och ansvar tydliggörs.
Utöver att leda teamet och samordna laboratoriets dagliga verksamhet ansvarar du för att koordinera alla kvalitetskontrollaktiviteter och stöttar produktionen genom att upprätthålla höga standarder för produktkvalitet och hygien i fabriken. I nära samarbete med produktionen och andra intressenter planerar och övervakar du provtagning, tester och godkännande av material. Du hanterar avvikelser och NCP samt utbildar andra i rotorsaksanalys och korrigerande åtgärder.
Du ansvarar även för hygienarbete, dokumentation och rapportering kring efterlevnad, samt för att underhålla kvalitetsmanualer och driva kontinuerliga förbättringar i laboratoriearbetet. Rollen omfattar också regelbundna kemiska, fysiska och visuella produktanalyser, kalibrering och underhåll av utrustning samt stöd vid introduktion av nya produkter och affärsprojekt. Budgetuppföljning, inköp samt ansvar för globala defektkataloger och utbildning ingår också i ansvarsområdena. Du hanterar även kundklagomål - från registrering till analys och rapportering - för att driva förbättringar och säkerställa kundnöjdhet.
Rollen är ett konsultuppdrag via Adecco, med önskat startdatum så snart som möjligt och planerad varaktighet till och med den 30 juni 2026. Tjänsten är placerad i Malmö, med arbetstider dagtid måndag till fredag.
Om dig
Du är en motiverad och initiativtagande person som tar ansvar och värdesätter samarbete. Dina starka kommunikativa färdigheter gör att du kan skapa förtroende och samverka med kollegor och intressenter. Med ett skarpt öga för detaljer och ett systematiskt, analytiskt arbetssätt identifierar du förbättringsmöjligheter och driver initiativ genom att engagera och motivera andra. Du arbetar strukturerat och säkerställer hög kvalitet och konsekventa resultat i en dynamisk miljö.
Viktigt för rollen:
• Kandidatexamen inom livsmedelsvetenskap, kemi eller motsvarande område
• Erfarenhet av arbete i tekniskt laboratorium (livsmedelsindustri/medicin)
• Tidigare erfarenhet av att leda team eller ha personalansvar
• Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
• Flytande i svenska och engelska
About BAT Fiedler & Lundgren
We're one of the few companies named as a Global Top Employer by the Top Employers Institute - certified in offering excellent employee conditions.
Collaboration, inclusion and partnership underpin everything we do here at BAT. We are looking forward to enabling every individual to thrive, regardless of gender, sexual orientation, marital or civil partnership status, gender reassignment, race, religion or belief, colour, nationality, ethnic or national origin, disability, age, skills, experience, education, socio-economic and professional background, veteran status, perspectives and thinking styles. We know that embracing talent from all backgrounds is what makes us stronger and best prepared to meet our business goals.
We see the career breaks as opportunities not obstacles. Through The Global Returners program, we support professionals looking to restart their careers after an extended absence from the workforce (e.g. time out caring for family, parental leave, national service, sabbatical and/or starting an own venture).
Come bring your difference and see what is possible for you at BAT. Learn more about our culture and our award winning employee experience https://careers.bat.com/en/why-bat
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Nationell Rekryterare
Maja Svensson Jobbnummer
9515391