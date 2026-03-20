Team Lead inom inköp till Stockholm!
2026-03-20
Vill du leda ett operativt inköpsteam?
Har du erfarenhet av inköp och vill ta ett tydligt ledande ansvar? Trivs du med att arbeta nära affären, leverantörer och teamet, där du både styr det operativa arbetet och bidrar till strategiska beslut? I den här rollen får du möjlighet att driva ett team, utveckla processer och skapa resultat i en dynamisk, social och hands-on miljö.
Om rollen
Som teamledare i kundens operativa inköpsteam i Västerort blir du navet som håller ihop det dagliga arbetet. Du leder teamets operativa inköp, optimerar lagerflöden och säkerställer att leveranser och processer fungerar smidigt. Parallellt får du påverka strategiska beslut, såsom leverantörsdialoger, prisunderlag, sortimentsutveckling och förbättringsinitiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ledarskap & teamansvar
Leda och stötta teamet i det operativa arbetet
Fördela uppgifter, prioritera flöden och följa upp resultat
Skapa struktur och engagemang i vardagen, säkerställa att teamet fungerar effektivt
Operativt inköp & dagligt flöde
Ansvara för löpande inköp, avrop och orderbekräftelser
Säkerställa leveranser, kapacitet och servicegrad tillsammans med leverantörer
Hantera både varor med korta ledtider och mer komplexa flöden med längre ledtider
Lösa praktiska problem kring förseningar, produktion och alternativa transporter
Lageroptimering & analys
Följa upp behov, lagernivåer och ledtider
Optimera sortiment och parametrar i samarbete med inköp och logistik
Leverantörskontakter & relationer
Ha tät dialog med europeiska producenter
Bygga och vårda långsiktiga relationer
Strategiska inslag & beslutsstöd
Ta fram kalkyler, räkneexempel och prisunderlag
Delta i förhandlingar tillsammans med Sourcing Manager
Förbereda avtalsunderlag och bidra med analyser
Fatta beslut i enklare leverantörsval och operativa lösningar
Vi söker dig som
Du har flera års erfarenhet av operativt inköp och har tagit ansvar för att leda andra eller koordinera teamarbete. Du är trygg i leverantörskontakter och kan hantera förhandlingar på egen hand.
Du arbetar strukturerat, trivs i rollen som kommunikativ knutpunkt mellan lager, sälj, logistik och leverantörer, och är van vid att fatta både operativa och strategiska beslut. Du behärskar svenska och engelska obehindrat och har erfarenhet av att kommunicera med europeiska producenter. Erfarenhet från bygg-, retail- eller grossistbranschen är meriterande, liksom intresse för hållbarhet och kommande miljökrav.
Som person är du social, prestigelös och nyfiken. Du skapar engagemang i teamet, tar initiativ och trivs i en vardag där du växlar mellan operativa uppgifter och strategiska inslag. Du bidrar gärna till att skapa struktur, energi och resultat tillsammans med ditt team.
Så här söker du
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du registrerar CV och personligt brev genom att klicka på "ansök" längst ner i annonsen. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 12 månader där du blir anställd av Hero. Start enligt överenskommelse. För frågor om tjänsten och processen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi satsar på, följer upp och bygger långsiktiga relationer med. Du får trygghet, frihet och tillgång till spännande uppdrag i Stockholmsområdet, samtidigt som vi står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - både kompetensmässigt och värderingsmässigt. När det klickar, då händer det magiska.
