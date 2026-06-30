Team Lead för området AI-teknik och verktyg vid AI-fabriken Mimer
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2026-06-30
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Vill du arbeta i frontlinjen av Europas AI-utveckling och bidra till att bygga nästa generations AI-infrastruktur?
Vi söker nu en Team Lead för AI Technology & Tools som vill ta en strategisk och tekniskt ledande roll i utvecklingen av avancerade AI-arbetsflöden på nationell och europeisk nivå.
Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att arbeta med storskalig HPC- och AI-infrastruktur inom ramen för EuroHPC-initiativet och att aktivt bidra till utvecklingen av robusta, skalbara och ansvarsfulla AI-lösningar, tillsammans med forskare, företag och offentliga aktörer.
Om jobbet
Som Team Lead för AI Technology & Tools ansvarar du för att leda den tekniska utvecklingen inom teamet och bidra till att MIMER:s AI-plattform integreras i verkliga användningsfall inom industri och forskning.
Rollen kombinerar tekniskt ledarskap med operativt arbete och nära dialog med både interna experter och externa samarbetspartners. Du bidrar till utvecklingen av MIMER:s molnnativa superdator-miljö och federerade EuroHPC-tjänster, med fokus på robusta och effektiva AI-arbetsflöden.
Tekniskt ledarskap och AI-plattform
Driva och utveckla bästa praxis för träning, optimering och driftsättning av AI-modeller på HPC- och GPU-baserade system
Ge vägledning kring prestandaoptimering, skalning och effektiv resursanvändning
Bidra till arkitektur- och designbeslut inom molnnativa HPC-miljöer
MLOps och AI-arbetsflöden
Stödja organisationer i att bygga end-to-end AI-pipelines – från datahantering till driftsättning
Rådgivning kring reproducerbarhet, versionshantering och hållbar modellförvaltning
Bidra till integration av AI-tjänster i befintliga forsknings- och industrimiljöer
Infrastruktur och integration
Arbeta med hybrid- och federerade lösningar inom EuroHPC
Stödja integration mellan MIMER:s beräkningsresurser och externa system
Bidra till utvecklingen av en sammanhållen europeisk AI-kapacitet
Samverkan och externa kontakter
Vara teknisk motpart i dialoger med företag och organisationer
Översätta tekniska möjligheter till konkreta lösningar och användningsfall
Bidra till att stärka ekosystemet kring MIMER genom samarbete och kunskapsdelning
Om digPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet inom AI/ML, HPC eller närliggande tekniskt område
Dokumenterad erfarenhet av storskalig AI-träning och GPU-accelererade miljöer
Förståelse för distribuerade träningsramverk och prestandaoptimering
Erfarenhet av MLOps och produktionsnära AI-arbetsflöden inom forskning och/eller industri
Kunskap om molnbaserad, lokal och hybrid infrastruktur
Förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga och internationella miljöer
Förmåga att kommunicera tekniska lösningar till olika målgrupper
Det är särskilt meriterande om du har:
Erfarenhet av generativa AI-modeller, exempelvis LLM eller tal-AI
Erfarenhet av containeriserade och molnnativa miljöer
Erfarenhet av EuroHPC eller federerade beräkningsmiljöer
Arbete med industriella AI-lösningar i produktionsnära eller reglerade miljöer, eller i samhällskritiska tillämpningar
Erfarenhet av tekniskt ledarskap eller koordinering av utvecklingsteam
Erfarenhet av att utveckla lösningar för hantering av data och AI-arbetsbelastningar i miljöer med flera användare
Utmärkta kunskaper i svenska
Din arbetsplats
MIMER AI Factory är en del av en europeisk satsning för att stärka utvecklingen av pålitlig och konkurrenskraftig AI inom forskning, näringsliv och offentlig sektor. Genom avancerad superdatorinfrastruktur, expertstöd och internationell samverkan möjliggör vi utveckling av AI-lösningar inom forskning, industri och offentlig sektor. Verksamheten drivs i nära samarbete mellan Linköpings universitet, NAISS och RISE.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %.
Anställningen innebär en befattning som Applikationsexpert.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
NAISS ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 augusti, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Linköpings Universitet, Naiss (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Koordinator, tf HR-partner
Carin Ennergård carin.ennergard@liu.se +4613282114 Jobbnummer
9985966