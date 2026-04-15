Team Anna söker vikarier till våren & sommaren
2026-04-15
Hej,
Jag söker dig som vill arbeta som vikarie hos mig när mina ordinarie assistenter är sjuka eller har semester. Har du erfarenhet är det ett plus men inget krav. Du bör vara 30 år och uppåt. Du ska kunna ta egna initiativ och se vad som behöv göras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att kunna samspela med mig och övrig personal.
Jag är en kvinna i 50 års åldern som är beviljad personlig assistans. Jag bor med min tre underbara katter i ett parhus i Skara. Jag har ett medfött funktionshinder och behöver hjälp med det mesta i mitt dagliga liv och är rullstolsburen. Några av mina intressen är att leva som vilken person som helst. Älskar när det händer stora saker kring mig, som t ex vattenskidor, utförsåkning, segelflygning samt fallskärmshoppning. Gillar även att få uppleva konserter samt musikaler, och på senare tid har jag även börjat släktforskat.
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med bra anställningsvillkor, som präglas av ett stort engagemang för våra arbetsuppgifter. Vi vill hela tiden utvecklas vidare med hjälp av den allra bästa personalen. Vi söker nu vikarier som kan arbeta när mina ordinarie assistenter inte kan, samt nu till sommaren när de har semester. Vill du vara med på den här resan tillsammans med oss? Då är du välkommen att skicka in din ansökan.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Tim tjänstgöring med arbetstid som är förlagd med dygns pass, dvs du börjar klockan 17:00 den ena dagen och slutar dagen efter 17:00, på natten har du väntetid.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion
Jag ser det som meriterande om du har vård erfarenhet
För denna tjänsten krävs det att du har:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tål pälsdjur
Punktlig
Flexibel
Totalt rökfri på grund av min allergi!
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
AssistansExperten Kontakt
Caroline Nogelius caroline@assistansexperten.se 0720927201
