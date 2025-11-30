Teacher, Wood / Metal, Ages 10 - 16
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2025-11-30
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Behörig lärare träslöjd årskurs 4-9
Vi söker dig som
• har lärarlegitimation med behörighet i träslöjd
• är engagerad och målmedveten
• pratar flytande engelska
• är driven, kreativ och har lätt för att samarbeta
• ser helheten i elevens lärande och tror på ett ämnesövergripande arbetssätt
• är intresserad av att arbeta i en pedagogisk miljö
• kan handskas med och ha god kunskaper om maskiner såsom svarv, bandsåg, skivputs, pelarborr, kontursåg och 3D-skrivare.
• Kan traditionella hantverkstekniker såväl som nya och hur dessa kan kombineras
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Mentorskap kommer vara en del av arbetsuppgifterna
Ansök genom att skicka CV, lärarlegitimation och personligt brev märkt 'behörig lärare träslöjd 4-9' till: applications.karlstad@engelska.se
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningsdatum.Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: applications.karlstad@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://karlstad.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Karlstad Kontakt
Ewa Åslund applications.karlstad@engelska.se Jobbnummer
9621158