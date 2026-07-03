Teacher, Social Studies, Geography, History, Religion, Swedish
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-07-03
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About this vacancy Swedish and So junior school
Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för våra elever i snart 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerad personal och närvarande skolledare som våra skolor har lyckats. En miljö där alla arbetar mot gemensamma mål och där eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
IES Länna är en skola för årskurserna 2-9 med ca 600 elever och 65 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Skolan ligger i Skogås, strax utanför Stockholm, en kort promenad från vackra Drevviken och Skogås pendeltågsstation.
Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta internationellt fast på hemmaplan. På IES Länna har du stor möjlighet att utvecklas i olika roller.
Vi söker en behörig klasslärare/ämneslärare för åk 2 i svenska samt so med start i Augusti 2026.
Du är utbildad klasslärare med lärarlegitimation och behörighet i svenska och so. Du är engagerad i dina ämnen och drivs av att utmana alla elever oavsett bakgrund att göra sitt allra bästa. Du har verktygen för att skapa en god studiemiljö i klassrummet och ditt tydliga ledarskap och lärarstil bidrar till god måluppfyllelse. Du förmår att differentiera din undervisning för att nå elever i behov av anpassningar och stöd, detta i samarbete med vårt elevhälsoteam och specialpedagoger. Löpande återkoppling till elev och vårdnadshavare vad gäller framsteg och utvecklingsområden är en självklarhet och du låter det ta utrymme i din undervisning.
Som lärare är du flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi önskar att du ser helheten i elevens lärande och värdesätter goda relationer med både dina elever och kollegor. Mentorskap kommer att vara en del av arbetsuppgifterna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag på IES Careers. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Intervjuer kommer att påbörjas från vecka 32, tillträde sker så snart som möjligt men tidigast 3/8-26.
Välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://lanna.engelska.se
Lunnarevägen 7 (visa karta
)
142 52 SKOGÅS Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Länna Kontakt
Henric Ljung henric.ljung.lanna@engelska.se Jobbnummer
9992423