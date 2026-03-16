Teacher, Social Studies, Geography, Civics, History, Religion

2026-03-16
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Internationella Engelska Skolan Enskede söker en dynamisk och entusiastisk lärare i SO på heltid med tillträde i augusti 2026 till juni 2027. Vi söker en behörig lärare i SO för undervisning i åk 4 & 5. Vänligen notera att tjänsten är ett vikariat på grund av föräldraledighet. Mentorskap för elever ingår i tjänsten.
Vi söker Dig som är legitimerad lärare i SO, som älskar att undervisa och som sätter eleven i centrum. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel och visar stort engagemang i ditt arbete. Internationell erfarenhet och goda kunskaper i det engelska språket är meriterande eftersom engelska är arbetsspråket på skolan. Din egen undervisning som lärare från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Internationella Engelska Skolan Enskede är en skola för årskurserna 4-9 med 900 elever och 70 medarbetare. Den är en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Alla lärare har den berikande erfarenheten av att vara en klassmentor. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som lärare från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
To apply, email your CV and cover letter to human.resources.enskede@engelska.se
. Please, write "SO" in the subject of your email.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: human.resources.enskede@engelska.se
