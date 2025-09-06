Teacher, Geography, Civics, History, Religion, Swedish, Ages 10 - 15
2025-09-06
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Lärare i svenska och SO-ämnen för årskurs 4-5 - IES Sigtuna
Internationella Engelska Skolan (IES) Sigtuna är en varm, trygg och välkomnande skola där elever och personal trivs tillsammans. Cirka 50 procent av undervisningen sker på engelska, som även är det gemensamma språket i möten och i den dagliga kommunikationen.
Vi söker nu en engagerad och behörig lärare i svenska, samhällskunskap, historia, religion och geografi för årskurs 4-5. Du blir en del av ett dedikerat team som värdesätter studiero, trygghet och respekt, och som arbetar för att väcka nyfikenhet, engagemang och kreativitet hos varje elev.
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst med start enligt överenskommelse (ferieanställning)
• En stödjande arbetsmiljö och tydliga strukturer
• Möjlighet till professionell utveckling och kollegialt lärande
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare i svenska samt i samhällskunskap, historia, religion och geografi för årskurs 4-5
• Är trygg i ditt ledarskap och klassrumsarbete
• Är en tydlig förebild som inspirerar både elever och kollegor
• Har ett genuint engagemang för samarbete och utveckling
Läs mer om vår skola: IES Sigtuna Skicka din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via IES Careers-webbplatsen eller direkt till skolans rekryteringsansvarig. Rekrytering sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: aaron.wallace.sigtuna@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://sigtuna.engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Sigtuna Kontakt
Aaron Wallace aaron.wallace.sigtuna@engelska.se 08 544 735 30 Jobbnummer
