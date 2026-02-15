Teacher, Geography, Civics, History, Religion, Swedish, Ages 10 - 12
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Internationella Engelska Skolan (IES) Uppsala är en åk 4-9 skola med ca 750 elever och 80 medarbetare, som ligger i södra Uppsala, i närheten av SLU. Skolan har en tvåspråkig inriktning, svenska och engelska, där delar av undervisningen sker på engelska av internationella lärare.
Vi söker nu en legitimerad grundskollärare år 4-6 med en ämnesbehörighet i Sv/SO. I tjänsten ingår delat mentorskap.
Ansvarsområden:
• Planera, genomföra och utveckla lektioner
• Bedöma elevens framsteg, ge konstruktiv feedback och föra noggranna dokumentationer
• Mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar
• Samarbeta med kollegor för att skapa en stödjande och inkluderande lärmiljö
• Delta i professionell utveckling och bidra till skolans gemenskap
Vem är du?
• Du har lärarexamen med behörighet och legitimation att Svenska och SO åk 4-6
• Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö.
• Du är en lagspelare och ser ett värde av samarbete inom dina arbetslag och tycker om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö.
• Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.
• Du tar egna initiativ och har ett tydligt ledarskap i klassrummet.
• Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap.
• Du har goda kunskaper i IKT som pedagogiskt verktyg.
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi förutsätter att du har ett genuint intresse för barn och ungdomar. Tjänsten är ett vikariat, i första hand fram till juni 2026, med möjlighet till förlängning. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers-webbplats alternativt recruitment.uppsala@engelska.se Ersättning
