Te Crea Elevhälsa söker skolsköterska till uppdrag hos kund!

Te Crea Care AB / Sjuksköterskejobb / Norrköping
2025-12-11


Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Elevhälsa!
Te Crea Elevhälsa söker dig som är skolsköterska och är intresserad av att arbeta som konsult!
I rollen som skolsköterska ingår att genomföra hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt erbjuda konsultationer till elever. Du tillför medicinsk expertis i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det innebär också att samarbeta med andra yrkesgrupper internt samt med externa aktörer inom kommunen. Arbetet innebär nära samarbete med skolans pedagogiska personal för att stödja elevernas måluppfyllelse.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska samt har tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta inom skolmiljö.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön

En dedikerad konsultchef

Komplett försäkring

Flexibel pension

Friskvårdsbidrag

Utbildningar

Tipsbonus

Konsultträffar

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Maria Nordin på 0730-415820 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: maria@tecreacare.com

Arbetsgivare
Te Crea Care AB (org.nr 556936-8607), https://tecreacare.com/

Arbetsplats
Te Crea Elevhälsa AB

Jobbnummer
9639464

