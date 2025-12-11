Te Crea Elevhälsa söker skolsköterska till uppdrag hos kund!
2025-12-11
Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Elevhälsa!
Te Crea Elevhälsa söker dig som är skolsköterska och är intresserad av att arbeta som konsult!
I rollen som skolsköterska ingår att genomföra hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt erbjuda konsultationer till elever. Du tillför medicinsk expertis i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det innebär också att samarbeta med andra yrkesgrupper internt samt med externa aktörer inom kommunen. Arbetet innebär nära samarbete med skolans pedagogiska personal för att stödja elevernas måluppfyllelse.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska samt har tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta inom skolmiljö.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En dedikerad konsultchef
Komplett försäkring
Flexibel pension
Friskvårdsbidrag
Utbildningar
Tipsbonus
Konsultträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Maria Nordin på 0730-415820 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: maria@tecreacare.com
(org.nr 556936-8607), https://tecreacare.com/ Arbetsplats
Te Crea Elevhälsa AB Jobbnummer
9639464